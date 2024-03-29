Son dakika haberi! Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

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Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

"İSTANBUL'UN OYU HİZMETTEN YANA KULLANACAĞINA EMİNİM"

Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

90 gündür vatandaşımızla buluştuk. Toplumun tüm kesimlerinin İstanbul'a ilişkin beklentilerini dinleme imkanı bulduk. Yoğun bir süreç geçirdik. Her gün o birliktelik kartopu gibi büyüdü. Geçmişim de neler yaptığımız bilmeyenlere de aktarmış olduk. 3 lansman yaptık. Perşembe günü 6 ay ve 1 yıllık planımızı paylaştık. 1 Nisan sonrası ne yapmak istediğimizi anlattım. Güzel bir süreç geçti. İnşallah 31 Mart'ta bunun meyvesini alacağız. İstanbul'un sandığa gittiğinde oyu hizmetten yana kullanacağına eminim.

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"1 NİSAN'DAN SONRA ÇÖZÜME ODAKLANACAĞIZ"

1 Nisan'dan sonra çözüme odaklanacağız. Milletimiz bizden görev yaptığımız süreçte neler bekliyorsa onları gerçekleştirmeye çalıştım. Milletimizin beklentisini esas aldık. Ankara'da bir tanıdığın varsa bir şey olacaksın gibi bir anlayış olmadığını Murat Kurum göstermiş oldu. Baykar'ı ziyaret ettim. Kararsız bir gencimiz sordu, en önemli konunun deprem olduğunu düşünüyorum dedi. Neler yaptığımı anlattım ve ikna olduğunu düşünüyorum. Kararsız seçmen kendilerine yapılacak hizmete dikkat ediyor. Adaylara baktığımızda herkesin bir geçmişi var, referansımız geçmişimiz. Kararsız seçmen buna göre hareket ediyor. Mesele Murat Kurum değil, İstanbul'un geleceği. İstanbul'un güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demek.