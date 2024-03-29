AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum: Bu millet, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak

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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli mitinginde yaptığı konuşmada, "2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaad ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular. Biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için villalar yapma derdine düştüler. Ama hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sultanbeyli'de düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kurum'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş katıldı.

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"MİLLETİMİZİN HER ANINDA HEP YANINDA OLACAĞIZ"

Mitingde konuşan Kurum, "Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz o kutlu güne sayılı günler kaldı. Biz biliyoruz ki, ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Size söz veriyoruz. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" dedi.

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"YÜZLERCE VAAT VERDİLER; MAKAMLARINA OTURUR OTURMAZ DA HEPSİNİ UNUTTULAR"

Konuşmasının devamında mevcut CHP yönetimini eleştiren Kurum, "2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaad ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular. Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık, 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Sen İstanbullulardan, hemşerilerinden mal beyanını niye saklarsın? Niye gizlersin, niye doğruyu söylemezsin? Biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için villalar yapma derdine düştüler. Ama hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek" diye konuştu.

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