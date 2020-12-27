Son dakika: Elazığ ve çevresinde hissedilen deprem

AFAD’dan gelen açıklamaya göre saat 09:37'de Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem Diyarbakır ve Malatya’da hissedildiği öğrenildi.



Kandilli Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 5.6 olarak açıkladı.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.'' dedi.



ELAZIĞ VALİSİ SON DURUMU ANLATTI



Elazığ Valisi Erkaya Yırık şu ifadeleri kullandı:



Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak’taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.



Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.

24 OCAK DEPREMİNİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR NE BOYUTTA?

Çevre ve Şehircilik Bakanımız o dönem depremin hemen ilk dakikalarında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız Elazığ’mıza gelerek gerekli tüm çalışmaları yaptılar. O tespitlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ aracılığıyla 19 bin 500 adet konutu planlayarak inşaat çalışmalarına başladı. Geldiğimiz noktada önemli bir mesafe kat edildi. 2020’nin sonu 2021 başı itibari ile toplamda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz.



PROF. DR. ERSOY DİKKAT ÇEKEN DETAYI ANLATTI



Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu ifadelerde bulundu:



Öncelikle Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yer bilimcilerin ortak görüşü şuydu: Kırılan bölgede yani Sivrice ile Pötürge arasında stresin rahatladığı ama her iki uç da yeni streslerin meydana geldiğiydi. Bu stresin bir ucu Pötürge’deydi. Bir ucu Sivrice’deydi. Dolaysıyla buradaki depremler uçta olduğu için kaygı verici. Bu anlamda acaba Doğu’ya doğru bir stres transferi olur mu kaygımız da var. Bu deprem de yurt dışı kaynaklarından ilk olarak 6.4 olarak açıklandı. Sonra 5.4 olarak açıklandı. 6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum bu kadar fark olmaması gerekiyor.

Ufak farklarla söyleyebilmesi gerekir istasyonların. Fakat AFAD’ın 5.3 olarak açıkladığı deprem de oldukça şiddetli hissedilmiştir. Bu gibi durumlarda Valiliğin AFAD’ın talimatlarına uymak gerekiyor. 5.3’ün olduğu yerin tam doğru olup olmadığı saatler içinde tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü deprem tam Doğu Anadolu fayı üzerine düşmüyor. Biraz daha açıkta Hazar Gölü’nün kuzeybatısındaki bir bölgeye tekabül ediyor ki bu bölgede büyük bir deprem oluşturabilecek bir fay yok.

O zaman aklımıza şu geliyor; 5.3 buranın oluşturabileceği en büyük deprem bu ve artık sönümlenir. Birkaç artçıdan sonra herhangi bir tehlike kalmaz sonucu mu çıkacak. Ölçüm istasyonlarının bize vereceği bilgilerle farklı yorumlar yapabiliyoruz. Eğer Hazar Gölü2nün başlangıcında depremin bittiği noktadaysa oralar biraz kaygı verici. Yeni bir deprem oluşturur mu diye kaygı duyuyoruz.