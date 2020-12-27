MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika… Elazığ’daki depremin ardından bir deprem de Dalaman'da oldu
GeriGündem Son dakika… Elazığ’daki depremin ardından bir deprem de Dalaman'da oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika… Elazığ’daki depremin ardından bir deprem de Dalaman'da oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika… Elazığ’daki depremin ardından bir deprem de Dalaman'da oldu
Abone Olgoogle-news

Elazığ’daki 5.3’lük depremin ardından gelen bir son dakika haberine göre Muğla’nın Dalaman ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Dalaman ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Son dakika: Elazığ ve çevresinde hissedilen deprem
Son dakika: Elazığ ve çevresinde hissedilen deprem
Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir
'Bu depremler olası bazı büyük depremlerin habercisi olabilir'
Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle