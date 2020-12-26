Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevre illerde hissedilen korkutan deprem!
AFAD, saat 14.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Elazığ ve çevre illerde hissedildi. Öte yandan saat 12.31'de de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD’ın açıklamasında “Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” denildi.
Öte yandan saat 12.31'de de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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