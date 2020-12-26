MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevre illerde hissedilen korkutan deprem!
GeriGündem Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevre illerde hissedilen korkutan deprem!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 26.12.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Elazığ'ın Sivrice ilçesi ve çevre illerde hissedilen korkutan deprem!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

AFAD, saat 14.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Elazığ ve çevre illerde hissedildi. Öte yandan saat 12.31'de de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD’ın açıklamasında “Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” denildi.

Elazığın Sivrice ilçesi ve çevre illerde hissedilen korkutan deprem

Öte yandan saat 12.31'de de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Van Çatakta panik yaratan deprem
Van Çatak'ta panik yaratan deprem
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle