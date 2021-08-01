Son dakika... Ege'de Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, konuyla ilgili, "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını paylaştı.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerim 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, konuyla ilgili, "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.