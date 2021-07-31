Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Saat 22.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken, saatler 02.25'i gösterdiğinde ise 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Bölgede artçılar devam ediyor.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.
4.2 ŞİDDETİNDE İKİNCİ KEZ SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 3.14'de ise 3.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.