MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi
GeriGündem Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 31.07.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Saat 22.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken, saatler 02.25'i gösterdiğinde ise 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem meydana geldi. Bölgede artçılar devam ediyor.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.

Son dakika haberi Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi


4.2 ŞİDDETİNDE İKİNCİ KEZ SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 3.14'de ise 3.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi