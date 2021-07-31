Son dakika haberi! Ege Denizi Datça açıklarında peş peşe depremler meydana geldi

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 22:57'de 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 3.20 km olarak açıklandı.





4.2 ŞİDDETİNDE İKİNCİ KEZ SALLANDI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 3.14'de ise 3.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi



Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.

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