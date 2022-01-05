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Son dakika... E-Devlet'te yeni uygulama: Kaza tespit tutanakları erişime açıldı

#E-Devlet#Emniyet Genel Müdürlüğü#Kaza
Son dakika... E-Devlette yeni uygulama: Kaza tespit tutanakları erişime açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan uygulamayla, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabiliyor.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının taraflara e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇILDI

Açıklamada, uygulamanın 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı kaydedildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

E-DEVLET'E YENİ GELEN ÖZELLİKLER

E-Devlet uygulamasında geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

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ARALIK AYINDA ÇOK SAYIDA YENİ HİZMET SUNULDU

Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan E-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)

-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama

-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

-Görev Yeri Belgesi Sorgulama

-Görev Yeri Belgesi Doğrulama

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Abonelik Borcu Sorgulama

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama

-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)

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#E-Devlet#Emniyet Genel Müdürlüğü#Kaza

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