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Son dakika... E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyor

#E-Devlet#Kimlik Numarası#Kısıtlama
Son dakika... E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyor

E-Devlet uygulamasında kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar adlarına işlem yapılmaması için E-Devlet üzerinden kimlik numarası ile işlem yapılmasını kısıtlayabilecekler.

"BİR ŞİRKETE ORTAK/YETKİLİ OLARAK EKLENMİŞİM' SÖZLERİ TARİHE KARIŞIYOR"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor! Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz" denildi.

Son dakika... E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyor

ARALIK AYINDA ÇOK SAYIDA YENİ HİZMET SUNULDU

Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan E-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

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-Görev Yeri Belgesi Doğrulama

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama

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