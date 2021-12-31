Son dakika... E-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre vatandaşlar adlarına işlem yapılmaması için E-Devlet üzerinden kimlik numarası ile işlem yapılmasını kısıtlayabilecekler.
"BİR ŞİRKETE ORTAK/YETKİLİ OLARAK EKLENMİŞİM' SÖZLERİ TARİHE KARIŞIYOR"
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor! Adınıza işlem yapılmaması için E-Devlet'ten kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz" denildi.
"Çalıntı ya da sahte kimlik kullanılarak, bir şirkete ortak/yetkili olarak eklenmişim" sözleri tarihe karışıyor❗️— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) December 30, 2021
Adınıza işlem yapılmaması için @ekapi'dan kimlik numaranız ile işlem yapılmasını kısıtlayabilir, dilediğiniz zaman ise kaldırabilirsiniz.😉
➡️ https://t.co/87OuYPBqyo pic.twitter.com/14GDI2Ljmg
ARALIK AYINDA ÇOK SAYIDA YENİ HİZMET SUNULDU
Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan E-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)
-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)
-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama
-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
-Görev Yeri Belgesi Sorgulama
-Görev Yeri Belgesi Doğrulama
-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım
-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama
-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Abonelik Borcu Sorgulama
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama
-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama
-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)