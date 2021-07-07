Son dakika... Düzce'de sel kâbusu! Yol kapandı, dereler taştı, her yer göle döndü!

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Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İl genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ve Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köylerde bulunan evlerdeki 47 kişi mahsur kaldı.

88 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahsur kalan köylüler AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağmurun devam etmesi nedeniyle dere yataklarına yakın yerlerde ikamet eden 88 kişi ise tahliye edildi. Evlerinden tahliye edilen ve kurtarılan vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına, diğerleri evlerine giderken, bazıları ise kentteki otellere ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

SELİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Düzce'de selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. 2 yıl önce yaşanan sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne giden yol çöktü. Çöken yolun görüntüsü dron kamerasına yansıdı.

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu anlatan Vali Atay, "Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Bizi sevindiren taraf bu. Ama elbette ki yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

SELİN VERDİĞİ HASAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış yol çökmelerine, dere taşmalarına ve çok sayıda evi su basmasına neden oldu.

Bölgede etkili olan sel ve su baskınlarının meydana getirdiği hasar drone ile görüntülendi.

Çilimli ilçesine bağlı Kırkharman ile Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlık köylerinin içinden geçen derelerin taşması sonucu köy içindeki bulunan evleri su bastı. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvanlar telef oldu.

Tarım arazileri zarar görürken çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapılarak sular altına kaldı.

Öte yandan aynı bölgede 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinden geçen Kıran Deresi'nde yaşanan taşkın söz konusu köylerde evleri su basmasına neden oldu.

Her 4 köyde yaşanan su baskınları nedeniyle 21 vatandaş evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kaldı.

Düzce Valiliği oluşturduğu kriz merkezinden AFAD önderliğinde DAKE, AFAD gönüllüleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve UMKE ekipleri jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri altında bölgedeki mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye aldı.

Türk Kızılay gezici gıda araçları ilse Cumayeri'nin Dokuzdeğirmen ve Akçakoca'nın Esmahanım köylerinde konuşlandırılarak vatandaşlara hizmet sunuyor.

ZONGULDAK-DÜZCE YOLU BİR SÜRELİĞİNE KAPANDI

Diğer taraftan, sağanak Düzce-Zonguldak D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Boğaziçi, Kabalak ve Osmancık bölgelerinden yola kayalar ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Yolda kısa süreliğine durdurulan trafik, yapılan çalışmaların ardından jandarma ve polis kontrolünde yeniden verilmeye başlandı.

AFAD sabahın erken saatlerinde bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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