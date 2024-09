Bu hataları maalesef hepimiz yapıyoruz: Hem giysilerimize hem de sağlığımıza ve çevreye zarar! İçi böyle köpük köpük olursa...

Pozniak, her lekenin aynı olmadığına da dikkat çekerek, "Yağlı lekeler, oksitlenebilir lekeler, enzimatik lekeler ve parçacıklar olmak üzere dört tür leke vardır. Lekenin türünü tespit ettikten sonra temizlemesi kolaydır. Çamaşırı yıkadıktan sonra kurutma aşamasına geçmeden lekenin çıktığından emin olun çünkü çamaşır kuruduktan sonra lekeyi çıkarmak daha zor olur" dedi.

Business Insider'ın " If you think you're doing your laundry right, you're wrong. Here are 5 mistakes to avoid." başlıklı haberinden derlenmiştir.