Bu hataları maalesef hepimiz yapıyoruz: Hem giysilerimize hem de sağlığımıza ve çevreye zarar! İçi böyle köpük köpük olursa...

Elbette çok sıcak suyun da kullanım alanları var. Lekeli, çok kirli ya da kötü kokan çamaşırların sıcak suyla yıkanması daha iyi sonuç veriyor. Pozniak, havlular ve çarşaflar gibi çamaşırların ayda bir kez derinlemesine temizlik için sıcak suyla yıkanması gerektiğini ancak aradaki yıkamalarda soğuk suyun tercih edilmesinin uygun olacağını belirtti.