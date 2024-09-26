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Bu hataları maalesef hepimiz yapıyoruz: Hem giysilerimize hem de sağlığımıza ve çevreye zarar! İçi böyle köpük köpük olursa...

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#Püf Noktaları#Yaşam#Çamaşır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 12:40

Yıllardır kuru temizlemecilik ve çamaşırhane işletmeciliği yapan, bu konudaki kitabı geçtiğimiz günlerde raflarla buluşan uzman isim, çamaşır yıkarken sık yapılan hataları anlattı.