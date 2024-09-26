'Bu vakalarla poliklinikte çok karşılaşıyoruz' Vitaminlere, takviyelere, karışımlara dikkat! Sonuçları ağır oluyor

“Ülkemiz, Avrupa'da en fazla obez hastanın olduğu ülkelerden biri, giderek de sayımız artıyor. Obezite için çoğunlukla bitkisel, yeşil çaylar kullanılıyor. Bu çayların önemli bir kısmı içeriğini bilmediğimiz karışımlar ve bunların çok önemli oranda toksik etkileri var. Hem bağırsak mukozası hem karaciğer üzerine çok önemli toksik etkileri var.”