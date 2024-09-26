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'Bu vakalarla poliklinikte çok karşılaşıyoruz' Vitaminlere, takviyelere, karışımlara dikkat! Sonuçları ağır oluyor

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#Sağlık#Yaşam#Gıda Takviyeleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 08:06

Toplumda vitamin ve gıda takviyesi gibi ürünlerin bilinçsiz kullanımına karşı uyarılarda bulunan Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Murat Akarsu, “D ve B12 vitaminiyle ilgili çok bilinçsiz kullanımlar görüyoruz. Hastalar, öğünlerinin bir parçası olarak gördüğü takviye ürünü sürekli kullanıyor. Altta yatan bir sebep var mı diye araştırdığımız çok oluyor. Sosyal medyadan etkileniyor olabilirler, reçetesiz alınabilen ilaçları çok yoğun talep ettiklerini, hele ki bu vitamin ve takviyelerin çok yanlış kullanıldığını söylemek istiyorum. Karaciğer enzimleri çok yüksek şekilde gelebiliyorlar. Böbrek, sinirsel fonksiyonlarımızı bozabiliyor, kardiyak etkiler de oluşturabiliyor” dedi.