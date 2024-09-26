'Ağır bir grip' geçirdiğini sanıyordu ama yaşadığı semptomlar agresif bir kanserin habercisiydi | Akciğerlerinde 20 nodül bulundu

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Emma Snape 34 yaşında ve iki çocuk annesi. Geçetiğimiz kış herkes gibi o da soğuk algınlığı nedeniyle hastalandı. Klasik soğuk algınlığı ve grip semptomları yaşıyordu. Ancak bu semptomlar onu çok rahatsız etmeye başlayınca hastaneye kaldırıldı. Ağır bir grip geçirdiğini düşünen kadına milyonda bir görülen kanser teşhisi kondu.

Doktorlar ilk başta ciddi ve bazen hayatı tehdit eden bir akciğer enfeksiyonu olan zatürre teşhisi koydular ancak daha ileri testler, altta yatan hastalığın epiteloid hemanjioendotelyoma (EHE) olduğunu gösterdi. Bu, kan damarlarını kaplayan hücrelerde oluşan son derece nadir bir kanser türüdür.

EHE, yumuşak dokunun damarsal yapıda bir tümörüdür. Kan damarlarını ve etrafındaki epiteloid hücreleri içeren bir tümördür, Kan damarları, tümörün oluşması için anormal şekilde büyüyen epiteloid hücrelerle kaplıdır. EHE sıklıkla cildin hemen altındaki yumuşak dokuları etkiler. Ayrıca vücut organlarının derinlerinde de oluşabilir. Gençler ve genç yetişkinler çoğunlukla etkilense de herhangi bir yaş grubunda bulunabilir. Birey, tümör nedeniyle ağrılı bir kitle ve hassasiyet yaşayabilir. Bazıları asemptomatiktir ve belirgin belirti ve semptomlara neden olmaz.

EHE en sık genç ve orta yaşlı yetişkinlerde görülür ve kadınlarda daha yaygındır. EHE'nin belirtilerinden biri nefes almada zorluğa neden olan kuru bir öksürüktür. Diğer belirtiler arasında yumuşak dokuda yumru veya şişlik ve hastalık karaciğerde mevcutsa kilo kaybıyla birlikte mide ağrısı yer alır.

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AKCİĞERLERİNDE 20 NODÜL BULUNDU

Emma'ya teşhis konulduğunda, doktorlar akciğerlerinde 20 nodül, mideden bağırsaklara uzanan yağlı dokuda da çok daha fazla sayıda nodül bulundu.

Doktorlar, genç kadına teşhis koyulan hastalığının ölümcül olduğunu söyledi. Araştırmalar, EHE teşhisi konulan kişilerin sadece yarısının beş yıldan fazla yaşayacağını gösteriyor.

“ONUN BU SÜREÇTEN GEÇMESİNİ İZLEMEK YÜREK PARÇALAYICI'

Emma o teşhisi aldığından beri düzinelerce randevu aldı ve tedavi için defalarca hastaneye gitti geldi.

Zorlu süreç hakkında konuşan iki çocuk annesi olan ikiz kız kardeşi Kym şunları Daily Mail’e şunları söyledi:

“Onun bu süreçten geçmesini izlemek yürek parçalayıcı. Hastalığın tedavisi olmadığı için teknik olarak ölümcül bir hastalık. Bu en zor yılımız oldu. O benim ikizim, bu durumu kontrol edememek ve onun için bir şey yapamamak benim için çok zor oldu çünkü o benim diğer yarım.”

Kendisi de iki çocuk annesi olan Emma ise kız kardeşini 'gerçek bir süper kadın' olduğunu, ona ne zaman ihtiyaç duysa hiç tereddüt etmeden kendisine yardım ettiğini belirtti ve ekledi.

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“Kym olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Teşhis konduktan sonraki ilk günden itibaren araştırmaya, bağış toplamaya, bana yardım etmeye başladı. Bir yandan da bakması gereken bir ailesi ve sorumlulukları vardı. İnsanların bu kadar cömert ve nazik olması da çok şaşırtıcıydı. Herkes bana yardım etmek istiyor. İş yerim, küçük işletmeler, ailem ve arkadaşlarım. İnsanlar benim için gerçekten bir araya geldi.”





'BU HASTALIKLA SAVAŞIRKEN DÜNYANIN EN İYİ ANNESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Kym, kız kardeşinin hastalığı nedeniyle bazı günler acı verici ağrılar çektiğini, her gün bu hastalığa karşı savaşırken bir yandan da iki oğlu ve eşi için dünyanın en iyi annesi olmaya devam ediyor.

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Kym, kardeşinin hastalığının tedavisinin bulunması için çalışan EHE Nadir Kanser Yardım Kuruluşu'na (EHERCC) para toplamak amacıyla bir bağış sayfası oluşturdu.

Şu ana kadar yerel halktan 6.000 Sterlinin üzerinde bağış toplayan Kym, daha fazla para toplamak için Kasım ayında sponsorlu bir koşuya katılacak.

Böyle haberlere çok sık rastlıyoruz ve doğal olarak en basit soğuk algınlığında bile "Acaba daha ciddi bir hastalığım mı var?" diye endişe duyuyoruz. Şimdi tam da hastalık mevsimine girdik ve birer birer hasta olmaya başladık bile...

SIK SIK GRİP OLUNUYORSA DİKKAT!

Peki, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları hangi semptomlar eşlik ederse ciddiye almalıyız?

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Tıbbi Onkoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topçu, bahsi geçen vakadaki bulgularda öksürük, balgam ve ateşle meydana geldiği için daha sonra zatürre şeklinde tedavi edildiğini ancak hastalığın başka bir kanser tanısı olduğunun sonradan ortaya çıktığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer hasta sık sık grip oluyorsa ya da geçmeyen akciğer enfeksiyonu, öksürüğü ve balgamı varsa sadece antibiyotik kullanıp geçmesini beklemek ve tekrar tekrar antibiyotik kullanmak yerine ileri tetkik için ileri bir merkeze gitmesinde fayda var.”

İlerlemiş kanser evresinde, kanser kitlelerinin daha çok akciğeri tutmuş ise bu kitlelerin hava yollarını tıkayabileceğini belirten Prof. Dr. Türkan Öztürk Topçu, hava yollarının tıkanmasından dolayı zatürrenin meydana geldiğini, bunun hastada ateş, terleme, kas ağrısı, öksürük, balgam ve yan ağrısı gibi bir klinik semptomlar grubu oluşturduğunu, bu bulguların da griple benzer bulgular olması nedeniyle griple karıştırabileceğinin altını çizdi.