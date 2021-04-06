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AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'teravih namazı' açıklaması

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazıyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi. Erbaş, "Oruçlu iken aşı olmakta sakınca yoktur. Bu durum orucu bozmaz." açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şu açıklamaları yaptı:

Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.

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