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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.04.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

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Son dakika... İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonunda bu yıl için Ramazan Pidesi fiyatları belli oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul’da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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