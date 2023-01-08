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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac kontenjanını açıkladı

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#Ali Erbaş#Hac#Kontenjan
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hac kontenjanını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 12:10

Son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 Hac kontenjanını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbaş, "Elhamdülillah Beytullah’tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız İnşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun." notunu düştü.

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#Ali Erbaş#Hac#Kontenjan

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