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Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

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#Deprem#Hatay#Rönesans Rezidans
Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 17:55

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

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Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan, 12 katlı Rönesans Rezidans, 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir oldu.

Rezidans enkazı havadan dronla görüntülenirken, yapının depremde havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği görüldü.

Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi.

Bölgeye ulaşan arama-kurtarma ekiplerince çalışmalar sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013'te rezidansın fotoğraflarını sosyal medyadan "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

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Rezidansın bulunduğu sokaktaki 12 katlı başka bina da deprem nedeniyle yıkıldı. Rezidans ve diğer apartmanda enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Enkazda yakınları olanlar ise yapının yakınında gelecek iyi haberleri bekliyor.

MÜTEAHHİT YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi.

Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

Son dakika... Depremde yıkılan Rönesans Rezidansın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı

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