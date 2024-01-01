Son dakika deprem: Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den kritik uyarı

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 16:28'de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem çevre illerden hissedilirken derinliği 8.7 km olarak açıklandı.

"EN KORKTĞUMUZ FAYIN ÜZERİNDE"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, "Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli, gereken önlemler alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu… pic.twitter.com/1QRHgeTHPv — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 1, 2024

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