İstanbul'a kar ve kutup soğukları geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi

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Türkiye, yeni yıla yağışsız bir havayla girerken İstanbul'da ise şehir merkezine mevsimin ilk karı henüz düşmedi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi. Meltem Bozbeyoğlu'nun sorularını yanıtlayan Şen, 10 Ocak tarihini işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

SİSTEM, İSTANBUL'DA KAR YAPACAK

Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'un kar yapacağını tahmin ediyorum.

KIŞIN GEÇ GELMESİNİN YAZ SICAĞI İLE İLGİSİ YOK

Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız.

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ISI ADASI ETKİSİ

İstanbul'da ısı adası etkisi her zaman geçerli. Bu kadar insanın yaşadığı şehirde çevresindeki şehirlere göre 3-4 derece fazla oluyor. Bunu bertaraf edecek bir sistem geliyor. Bunun dışında Trakya'da sıfır derecede olacak. Isı adası sistemi kar yağışını engelliyor büyük şehirlerde. Bu seferkinde olacak gibi görünüyor.

PERŞEMBE - CUMA GİBİ ETKİLİ OLUR

Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonda Anadolu'ya kayacak bu sistem.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre perşembe günü yurdun geniş kesiminde yağışlar etkili olacak.

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Meteoroloji verilerine göre bugün yurtta hava durumu şu şekilde olacak:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.