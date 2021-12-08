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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! İşte öne çıkan gündem maddeleri: Asgari ücret...

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asgari Ücret
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor İşte öne çıkan gündem maddeleri: Asgari ücret...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda, döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele ele alınacak. Yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen aşama değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki kabine toplantısına başkanlık edecek.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

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STOKÇULARA CEZALARIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ADIMLAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım" demişti. Stokçulara cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

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Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.

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KORONAVİRÜSTE SON DURUM: OMİCRON ENDİŞESİ

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.

Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asgari Ücret

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