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Son dakika... Meteoroloji'den hava durumu raporu! 26 kent için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu 26 kent için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar bekleniyor. Meteoroloji 26 kent için sarı kodlu uyarıda bulunurken yağışların Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte 8 Aralık çarşamba günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu 26 kent için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

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Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 kent sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu 26 kent için alarm: Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkisi'nde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

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Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORDU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, merkez ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

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