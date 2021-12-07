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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Prof. Dr. Teoman Duralı#Felsefe
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı dolayısı ile bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, 'Ülkemizin felsefe-bilim hayatına büyük katkılar yapmış ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi, ülkemizin felsefe-bilim hayatına büyük katkılar yapmış ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

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PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI KİMDİR?

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947 tarihinde Zonguldak Kozlu’da doğdu. Yüksek öğrenimini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında yaptı. “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent oldu. 1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Duralı, felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eser yazdı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı

Ülkemizde felsefe denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, 16 üniversitede ders vererek Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok ismi yetiştiren Prof. Dr. Teoman Duralı; en son 38. sayısı yayınlanan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, kitapları ve makaleleriyle de Türkiye’de felsefenin merkezi bir yer edinmesinde önemli bir role sahip. Günümüz küresel medeniyetini sistematik ve felsefi açıdan çözümleyip yorumlayarak Türk entelektüel kamuoyunun konuyla ilgili perspektifini zenginleştiren Prof. Duralı, uluslararası felsefe camiasında da Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

1977 yılında doktorasını tamamlayan, 1978 yılında NATO bursu ile Paris’te biyoteknoloji seminerlerine katılan; Mayıs 1982’de Yardımcı Doçent, Ekim 1982’de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tez ile Doçent ve 1985’te ABD Penn State University’de tamamladığı “Kant’ın A Priori Bilgi İstidâtı” adlı çalışmasının ardından 1988’de mezun olduğu bölümde Profesör olan Teoman Duralı, halen İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde derslerine ve akademik çalışmalarına devam ediyor.

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