Son dakika... Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı

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3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye almış ve yatırım yapanlara yüksek kazanç vaadinde bulunmuştu.

Kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz çarşamba günü şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlattı. 2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.

Konuya ilişkin TRT Haber Muhabiri Büşra Çelik'in verdiği bilgiler şöyle:

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir dijital para borsasının sahibi olduğu düşünülen ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen bir kişi Antalya'da gözaltına alındı ve bugün itibarıyla İstanbul'a getirilecek. 2 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kripto para borsasıyla ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçisi bulunuyordu. Bu soruşturmaya ilişkin İstanbul'da 3 kişiyi biliyoruz şu ana kadar ama Kayseri ve Hatay'da birçok kişi bu kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikayette bulunmuştu. Ekipler de çalışma başlatmıştı ve aranan iki şüpheliden biri Antalya'da yakalandı.

3 YIL ÖNCE ŞİRKETİ KURMUŞLARDI

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Kayseri’de yaşayan K.A ve Avusturya vatandaşı H.Ö, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsasını devreye soktu.

Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

30 BİNE YAKIN KİŞİ SİSTEME PARA YATIRDI

Kısa süre içinde katılımcı sayısı çığ gibi büyüdü. İddiaya göre 30 bine yakın kişi sisteme para yatırdı. Hatay’da bir dizi ofisin kurulması nedeni ile bu ildeki katılımcı sayısı ise oldukça fazla. Galerideki araçlarını satıp sisteme para yatıran olduğu gibi, büyük baş hayvanlarını satan hatta, iş yerini satıp üstüne bir de çevresine borçlanarak para yatıran da var. Sisteme para yatıran kişilerden biri, bir savcının dahi para yatırdığını öne sürdü.

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OCAK AYINDAN SONRA SİSTEM ÇÖKTÜ

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Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri’den İstanbul’a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü. Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek K.A ve H.Ö hakkında suç duyurusunda bulundu.