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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Şehit
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Zengin bir sofrada bu sofranın adı muhabbet sofrasıdır. Böyle bir sofrayla Ramazan-ı Şerifi'n ilk iftarını yapmış olduk .Şehit yakını ve gazilerimiz bizlere milletimizin emanetidir. Gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık, hem de misafir etmeyi şeref bildik. Bugün de milletimizin huzur geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Askerimiz polisimiz jandarmamıza şükran borçluyuz. 15 Temmuz'da gördük ki, milletin kadını ve erkeği yeri geldiğinde birer savaşçı kahramana dönüşebilmektedir. Son olarak Çanakkale'de ve milli mücadelede vatan topraklarını savunurken de aynı saikle gıyap ettik. FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

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Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni ufuk açtığımız şu dönemde aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Biz huzur ve güven iklimine sosyal barışa sahibiz. Türkiye'ye diz çöktürerek, Türkiye'yi eski günlere döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecektir. Her sınamada görüyoruz ki milletimizin kararı nettir kesindir. Savunma sanayiiyle bağımsız ülkeyiz.


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Şehit

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