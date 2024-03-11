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Kaan MÃ¼rted Hava MeydanÄ±'nda piste Ã§Ä±karak, ilk kez havalandÄ±. Ä°lk uÃ§uÅŸu, test pilotu Barbaros DemirbaÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Tarihi uÃ§uÅŸu yakÄ±ndan takip eden dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n Kaan'a olan ilgisi devam ediyor. Son olarak Ã‡in basÄ±nÄ± sayfasÄ±nÄ± Kaan'a ayÄ±rdÄ±.

KAAN'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±, pazar paylarÄ±nda kayba uÄŸramak istemeyen Ã¼lkeleri endiÅŸelendirdi.

TRT Haber'de yer alan habere gÃ¶re, Ã‡in basÄ±nÄ±, KAANâ€™Ä±n J-35 uÃ§aÄŸÄ± ticaretinde rekabet baskÄ±sÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ã‡in'in Ã¶nde gelen haber sitelerinden Zaker 'KAAN, J-35â€™lerin mÃ¼ÅŸterilerini kapmak ister mi' manÅŸeti ile okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Haberde KAANâ€™Ä±n sÃ¼personik seyir ve yÃ¼ksek manevra kabiliyetine sahip olduÄŸu vurgulandÄ±,, radar kesit alanÄ± Ã¶zelliÄŸine yer verildi.

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RCS seviyesinin Ã‡in, ABD ve Rus rakiplerinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± nedeniyle gÃ¶rÃ¼nmezlik seviyesinin daha iyi olduÄŸunun altÄ± Ã§izildi.

Haberde, TÃ¼rkiyeâ€™nin TB-2â€™de olduÄŸu gibi KAANâ€™la da Ã‡inâ€™in silah satÄ±ÅŸ payÄ±nÄ± alabileceÄŸi belirtildi.

Pakistanâ€™la yapÄ±lan iÅŸ birliÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberde, KAANâ€™Ä±n, Ã‡in uÃ§aÄŸÄ± J-35 Ã¼zerinde ticari rekabet aÃ§Ä±sÄ±ndan baskÄ± yaratacaÄŸÄ± yorumu dikkati Ã§ekti.

Ã‡OK ROLLÃœ MÄ°LLÄ° SAVAÅž UÃ‡AÄžI

TÃ¼rkiye, Kaan ile 5'inci nesil muharip uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retebilecek altyapÄ± ve teknolojiye sahip sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±daki Ã¼lkeler arasÄ±ndaki yerini aldÄ±.

Ã‡ok rollÃ¼ bir milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± olan Kaan, her tÃ¼rlÃ¼ havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri iÃ§in Ã¼stÃ¼n kabiliyetlere sahip olmasÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.

Kaan, Ã¼stÃ¼n hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ havadan havaya muharebe menzili, yÃ¼ksek/sÃ¼personik hÄ±zda dahili silah yuvalarÄ±ndan hassas ve tam vuruÅŸ ile yapay zeka ve nÃ¶ral aÄŸ desteÄŸiyle arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ muharebe gÃ¼cÃ¼ ile saÄŸlayacak.

KAAN'IN TEKNÄ°K Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

5'inci nesil savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± olarak tasarlanan Kaan, insansÄ±z hava araÃ§larÄ± gibi unsurlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸabilecek. 1.8 mach azami hÄ±za ulaÅŸabilen Kaan, aynÄ± zamanda radarda dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼k Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ã‡ift motorlu olarak Ã¼retilen Kaan, 14 metre kanat aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±na, 6 metre yÃ¼ksekliÄŸe ve 21 metre uzunluÄŸa sahip.

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