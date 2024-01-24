Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaos tüccarları emellerine ulaşamayacak

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Heyetler arası toplantımızı yaptık, Sayın Reisi ile bu toplantıya iştirak etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Bu eylemler doğrudan sadece İran'ı değil bölgemizin huzurunu hedef almaktadır. Kaos tüccarları emeline ulaşamayacak. Bugün burada düzenlediğimizi etkinliğin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını ümit ediyorum. İran ülkemizin Asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır. Ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi koruduk. Görüşmelerde işbirliği geliştirme irademizi yeniden teyit ettik. 10 anlaşma imzaladık.

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Bölgemizde güvenlik istikrar ve refahın hakim kılınmasında bölgesel işbirliğin önemi vazgeçilmezdir. Türkiye ve İran, istikrar için iktisadi işbirliğini mutlaka ilerletmelidir. 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. 22 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizin son yıllarda gerilemeye sahne olmaktadır. Salgın geride kalmakla birlikte yaptırımların etkisi hala sürüyor. Tek taraflı yaptırımları tesvip etmediğimizi her zaman dile getirdik. Yaptırımlar İran'la iş ilişkilerimizde sorunlara yol açıyor. Sorunların çözüme kavuşturulmasını ümit ediyoruz. İki komşu ülke olarak İran'la ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgelerinde altyapıya önem atfediyoruz. İran'la yeni sınır kapıları açılması konusu gündemimizdedir. Sınır ticaret merkezleri tesis edilmesi çalışmaları devam ediyor. Müteahhitlik firmalarımız İran'da toplam 4,6 milyar dolarlık 56 proje üstlendi. Firmalarımızdan bazılarının karşılaştığı sorunlar karşısında somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Firmalarımızı kazan kazan anlayışı çerçevesinde İran'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda görüyoruz. Siyasetçiler olarak bizim vazifemiz iş dünyasına yardımcı olmak sizlerin önünü açmaktır. Atacağınız her adımın arkasında olacağımızın bilinmesini isterim. Sayın Reisi'nin yatırımcılara verdiği desteği artırarak sürdüreceğine şüphe duymuyorum.



"DEMOKRASİ DERSİ VERENLERİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRDÜK"



İş Forumumuzu Filistin topraklarında devam eden katliamların gölgesinde gerçekleştiriyoruz. 26 bin insan şehit edildi, 65 bin kardeşimiz yaralandı. Demokrasi dersi verenlerin gerçek yüzünü gördük. Türkiye olarak bu meselede onurlu kararlı ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Mısır'ın desteğiyle 17 uçak 5 gemi dolusu insani yardım malzemesi gönderdik. Toplam 30 bin tonu aşkın yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. 380 hasta ve yaralı 344 refakatçiyi Türkiye'de misafiri ediyoruz. Katliamların durması bölgede kalıcı barışa giden yolun açılması için çalışıyoruz, çalışacağız. Bağımsız Filistin devleti kuruluncaya dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz. İsrail yönetiminin gittiği yolun yol olmadığını görmelerini ve katliamlarına son vermelerini bekliyoruz. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır.