Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre karşı İran'ın desteği önemli

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların bölgemizin istikrarı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde de Gazze ve Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ele aldık. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefimiz bağlamında koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik.



"TERÖRE KARŞI MÜCADELE GÜÇLENMELİ"



PKK/YPG/PYD'ye karşı mücadele güçlenmeli. Terörle mücadelemizde komşumuz İran'ın desteğinin önemini bir kez daha vurguladık. 10 yeni anlaşmaya imza attık. Filistin meselesi hem Türkiye hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız BM'de düzenlenen oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 26 bin tonu un toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini gönderdik. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Reisi ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



REİSİ: İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEDE İVME KAZANIYORUZ



"Bu toplantıda ortak fikir birliklerimiz oldu" diyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:



Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Enerji alanında biz işimizi geliştirmek adına doğalgaz ve petrol olmak üzere Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme karar aldık. Ulaşım yolları hususunda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık. İki ülke arasında geçmişe dayalı ilişkileri göz önünde bulundurarak, kültürel işbirliği alanında da önemli adımlar atabiliriz.



"İSLAM DÜNYASININ BİRİNCİ MESELESİ FİLİSTİN MESELESİDİR"



Biz terörle mücadelede önemli adımlar attık. İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadelede herhangi bir tereddütte bulunmamıştır. Serdar Süleymani kendisi terörle mücadelede bir kahramandı. Biz çok şehit verdik. ABD seçim kampanyalarında 'IŞİD'i biz kurduk ve destekliyoruz' dediler. Terör örgütleri, Batılı ülkelerin desteğiyle faaliyet göstermektedir. Terörizmle mücadelede en önemli yöntem bölge ülkelerin işbirliğidir. Türkiye'nin güvenliği, bizim güvenliğimizdir. İslam dünyasının birinci meselesi Filistin meselesidir. Şu anda adaletli olmayan bir dünya düzeni var. Biz Sayın Erdoğan ile görüşmemizde iki taraf olarak Filistin davasını desteklemek hususunda mutabıkız. Bu zulümlerin bitirilmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'a sıcak ev sahipliğinden dolayı ve yapıcı görüşmelerimizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.