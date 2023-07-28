Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basketbol Gelişim Merkezi Projesi'ni Mart 2024'te Türk basketboluna kazandıracağız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Ülkemizin en önemli spor tesislerinden biri olacak merkezi ziyaret ettik. Yıllarca kapalı spor salonu olarak birçok etkinlikleri yaşadık. Basketbol takımımızın nice başarılarını izleme fırsatı bulduk. Spor salonumuz artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyordu. Eski bir yapıydı. 1989 yılına hizmete alınan binanın depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı. Yeni projemizi her açıdan göz kamaştıran modern spor kompleksi anlayışıyla planladık. TOKİ başkanlığımız süratle çalışmalarına başladı. Kısa sürede çok büyük ilerlemeler kat ettik. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sağlam, güvenli UEFA standartlarına sahip tesisimizin çalışmaları devam ediyor. 10 bin kişilik spor salonu yer alıyor. 3 adet altyapı salonu bulunuyor. 1 otel ve kamp merkezimiz mevcut. Ulaşım hatlarına ve surlarına uyumlu mimarisi olan yapı 22 bin metrekare yeşil alana sahiptir.





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"FAAL SPORCU SAYIMIZ 4 MİLYON 314 BİNE ÇIKTI"



Mart 2024'te Türk basketboluna kazandıracağız. Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Turnuvalar, organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak faaliyet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği bir salon olacak. 21 yılda Türkiye'nin spor altyapsına verdiğimiz önem herkesin malumudur. Ülkemizdeki spor tesisimizi 4 bin 340'a yükselttik. Atletizm pistlerini 59'a, yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 62'ye çıkardık. Spor salon sayısını 904'e getirdik. Faal sporcu sayımız 4 milyon 314 bine çıktı. Spor kulübü sayısı 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin başarı grafiği yükseliyor. Paris Yaz Olimpiyatları hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum.