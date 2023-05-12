Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Putin'e saldÄ±rÄ±rsan eyvallah etmem

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:Â

Sevgili genÃ§ler, deÄŸerli misafirler sizleri en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum. Siz kÄ±ymetli genÃ§ kardeÅŸlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¼tÃ¼n genÃ§lerimize selamlarÄ±mÄ± iletiyorum. Bizim iÃ§in dua eden, en az bizim kadar TÃ¼rkiye aÅŸÄ±ÄŸÄ± genÃ§lerimize muhabbetlerimi gÃ¶nderiyorum.

BurasÄ± belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±m dÃ¶neminde yapÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼stÃ¼nde Ä°stanbul'un tek tiyatro salonu vardÄ±. burayÄ± yÄ±kÄ±p daha mÃ¼kemmelliÄŸini yapacaÄŸÄ±z dedim. O zaman sÃ¶zde sanatÃ§Ä±lar baÅŸladÄ±lar nutuk atmaya. Sadece o deÄŸil, en bÃ¼yÃ¼k kongre merkezini yapacaÄŸÄ±z dedim. 40 metre yerin altÄ±na girdik. Fakat bu salonun olduÄŸu yer 20 metre derinliÄŸinde burasÄ± 3 bin 800 kiÅŸilik salon olarak yapÄ±ldÄ±. Buralar yapÄ±ldÄ±ktan sonra teÅŸekkÃ¼r ederiz diyemediler. SÃ¶zde sanatÃ§Ä± diye geÃ§inen mÃ¼sveddeler ÅŸimdi de aynÄ± ÅŸekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu Ã¼lke iÃ§in Ã§ivili bir aÄŸaÃ§larÄ± yok. Sadece ahlaki olmayan birÃ§ok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerler para kazanmaktan baÅŸka Ã¶zellikleri yok. Åžimdi pazara gidiyoruz onlar ise yalan dolanla yine hakarete devam ediyorlar. Onlar hakaret etsinler ama biz ÅŸu anda karÅŸÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m genÃ§likle pazara kadar deÄŸil mezara kadar yÃ¼rÃ¼yoruz.

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GenÃ§ler 2 yÄ±l Ã¶nce sizlerin temsilcilerini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±k. Her birinize ÅŸu heyecanÄ±nÄ±z iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bizi daha fazla koÅŸturmaya sevk eden iÅŸte bu gÃ¼Ã§tÃ¼r.

"SÄ°ZLER BÄ°ZÄ°M YANIMIZDA DURDUKÃ‡A KÄ°MSE BÄ°ZÄ°M BÄ°LEÄžÄ°MÄ°ZÄ° BÃœKEMEZ"

Bize, gerektiÄŸinde 7 dÃ¼vele meydan okutan cesaret iÅŸte budur. Sizler bizim yanÄ±mÄ±zda durdukÃ§a kimse bizim bileÄŸimizi bÃ¼kemez. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n ve projelerin genÃ§lerimizin Ã¶nÃ¼nde ufuklar aÃ§acaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bu sene Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len kardeÅŸlerimizi tebrik ediyorum. BugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteÄŸi vereceÄŸiz. GÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r gelen genÃ§liÄŸi TEKNOFEST'in yedincisinde gÃ¶rdÃ¼k. Ãœlkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aÅŸkÄ±n genÃ§ akÄ±n etti.

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"YOK ALMAM DEDÄ°"

GenÃ§ler, henÃ¼z baÅŸbakan olmadÄ±m seÃ§imleri kazanmÄ±ÅŸÄ±z Avrupa'yÄ± dolaÅŸÄ±yorum. OÄŸul Bush'u ziyaret ettim. Dedim ki bize Ä°HA SÄ°HA verecektiniz ne olacak. Hemen verin dedi. Ä°HA verdiler ama 2 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne geldi. O zaman dÃ¼nÃ¼rÃ¼m Ã–zdemir Bayraktar, adÄ±mÄ±nÄ± attÄ± iÅŸte bugÃ¼nkÃ¼ Ä°HA SÄ°HA'larÄ±n kuruluÅŸunu baÅŸlattÄ±. BazÄ± sahtekarlarÄ±n iddia ettiÄŸi gibi arsa asla almadÄ± almaz. O zaman benim dÃ¼nÃ¼rÃ¼m deÄŸildi, dava arkadaÅŸÄ±mdÄ±. Sonra kendisine sÃ¶yledim, biz bu tÃ¼r yatÄ±rÄ±m yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. Ä°lk adÄ±m olarak Ä°HA'larÄ±n kuruluÅŸunu yaptÄ±. Beyin olarak farklÄ± bir beyindi. Beraber yok yÃ¼rÃ¼dÃ¼k. EvlatlarÄ±, hanÄ±mÄ±yla birlikte adÄ±mÄ± attÄ± Ä°HA yaptÄ±, SÄ°HA adÄ±mÄ± attÄ±. Bu arada SelÃ§uk Bey de bizim damadÄ±mÄ±z oldu. Bunlar cins beyinlerdi. Ä°ÅŸ yÃ¼rÃ¼rken Ä°HA SÄ°HA yetmedi AkÄ±ncÄ± geldi.

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YurtdÄ±ÅŸÄ± sipariÅŸler de gelmeye baÅŸladÄ±. Devlet bankalarÄ±ndan kredi asla almadÄ±. AkÄ±ncÄ± yapÄ±ldÄ± arkadan KÄ±zÄ±lelma oldu. Bunlar insansÄ±z savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ydÄ±. Hele KÄ±zÄ±lelma, ÅŸu anda testler yapÄ±ldÄ± ama asÄ±l noktasÄ± henÃ¼z olmadÄ±. O olduÄŸu anda F16 taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bombalarÄ± taÅŸÄ±ma kabiliyetine sahip. Ã‡ekim yaptÄ±lar, gÃ¶sterime sokacaklar. YayÄ±nlanmÄ±ÅŸ. Bu seneki TEKNOFEST'te 2.5 milyon genÃ§ akÄ±n etti.

Bu Ã¼lkede muhalefet niÃ§in Baykar'a saldÄ±rÄ±yor. AkÄ±ncÄ±'dan KIZILELMA'ya nice Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼z gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. Bunlar niÃ§in hazmedemiyorlar da saldÄ±rÄ±yorlar. Erbakan hocamÄ±zÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± Devrim otosuna bÃ¶yle saldÄ±rdÄ±lar. HocamÄ±z devrim otosunu yaptÄ± biz de devrin otosunu yaptÄ±k.Â Devrin otosuna saldÄ±ramÄ±yorlar, ne yaparsanÄ±z yapÄ±n baÅŸaramayacaksÄ±nÄ±z dedik baÅŸaramadÄ±lar.

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"AK PARTÄ°'NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE LGBT SIZAMAZ"

Her yaÅŸtan gencimiz hayal ettikleri zaman neleri baÅŸarabileceklerini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldular. DÃ¼nyaya bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ±n kÃ¶kten deÄŸiÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. BaÅŸkalarÄ±na Ã¶zenmek yerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz... Sosyal medya dehlizinden kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her gencimiz aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸimizdir. Sizler de faaliyetlerinizle genÃ§lerimizin kÃ¶kleriyle baÄŸÄ±nÄ± korumaya destek oluyorsunuz. Her birinize emekleriniz iÃ§in tekrar teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ± peÅŸkeÅŸ Ã§ekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden rahatsÄ±zlÄ±k duyanlardÄ±r. LGBT gibi sapkÄ±n yapÄ±lara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynÄ± kaynaktan beslenmektedir. CHP LGBT'cidir. Ä°YÄ° Parti LGBT'cidir. HDP LGBT'cidir. Onlarla yol yÃ¼rÃ¼yenler bunlara hayÄ±r diyemediklerine gÃ¶re onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin iÃ§ine LGBT sÄ±zamaz. MHP'ye Cumhur Ä°ttifakÄ±'na sÄ±zamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanÄ±yoruz. GÃ¼Ã§lÃ¼ aileler olmazsa gÃ¼Ã§lÃ¼ millet olamazsÄ±nÄ±z. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifimizi gÃ¶nderdik. SeÃ§imden sonra hedefimiz deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmaktÄ±r.

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"SEN, PUTÄ°N'E SALDIRINCA BEN BUNA EYVALLAH ETMEM"

Bunlar demokrasinin milletin deÄŸerlerinin dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r. Bunlar BatÄ±'nÄ±n iÃ§imizdeki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ lejyonerleridir. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tehditle korkutulmasÄ±na mÃ¼saade etmedik. Hak bildiÄŸimiz yoldan sapmadan genÃ§lerimiz iÃ§in doÄŸrusunu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem de durmak yok yola devam diyerek aÅŸkla Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Sizlerle birlikte gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. 14 MayÄ±s'ta tarihimizin en kritik seÃ§imlerinden birini yapacaÄŸÄ±z. Bu seÃ§imlerin Ã¶nemini yurtdÄ±ÅŸÄ±nda gelen aÃ§Ä±klamalar ile dergi kapaklarÄ±ndaki mesajlar ile Ã§ok net bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼yorsunuz. ErdoÄŸansÄ±z TÃ¼rkiye diyorlar. ErdoÄŸan size ne yaptÄ±? ErdoÄŸan bunlara bir ÅŸey yaptÄ±. Bay Bay Kemal SayÄ±n Putin'e Rusya'ya saldÄ±rÄ±yor. Biden, ErdoÄŸan'Ä±n yenilmesi lazÄ±m kaydÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. KayÄ±tlarda var. Sen acizsin, zavallÄ±sÄ±n. Biden, bÃ¶yle sÃ¶ylediÄŸi zaman ben niye bÃ¶yle sÃ¶yledi demedim. Sen, Putin'e saldÄ±rÄ±nca ben buna eyvallah etmem. Rusya'yla olan mÃ¼nasebetlerimiz Amerika'yla olandan geri deÄŸil. DÄ±ÅŸ ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Bay bay Kemal sen devlet yÃ¶netimi nedir bilmezsin, anlamazsÄ±n.

YanÄ±ndakilerden bir tanesi. Davos'tayÄ±z. IMF baÅŸkanÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Dedim ki TÃ¼rkiye'den alacaÄŸÄ±nÄ±z var, paranÄ±zÄ± tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz. ParanÄ± al ama TÃ¼rkiye'nin baÅŸbakanÄ± benim siyasetine karÄ±ÅŸamazsÄ±n. O zaman baÅŸbakanÄ±m baktÄ±m Bebecan kÄ±zardÄ± bozardÄ±. Niye anladÄ±m. 2013'e kadar IMF ile bu sÃ¼reÃ§ devam etti. 23,5 milyarÄ±n tamamÄ±nÄ± Ã¶dedik IMF ile iliÅŸkileri bitirdik. Onlar otellerin lobilerinde sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ CHP'nin sÃ¶zde MB baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan zat ikisi birlikte gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±lar. Bize de yardÄ±m alÄ±n diye tavsiyede bulunuyorlar. 10 yÄ±ldÄ±r bizim IMF ile iliÅŸkimiz yok.

"SORSAN BUNLARDAN DEMOKRATI YOK"

115 milyar dolar civarÄ±nda. BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±mda Merkez BankasÄ± dÃ¶viz rezervi 135 milyar dolara kadar Ã§Ä±ktÄ±. Yine olacak. Bundan sonra ispatlayacaÄŸÄ±z. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar gelecekmiÅŸ, TÃ¼rkiye'yi ayaÄŸa kaldÄ±racakmÄ±ÅŸ. Åžimdi BatÄ± medyasÄ± iÅŸi gÃ¼cÃ¼ bÄ±raktÄ±, kendi seÃ§imleriyle ilgilenmediÄŸi kadar bizim seÃ§imlerle ilgilenmeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸ Ã¶yle Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ± ki basÄ±n ilke etik hepsi ayak altÄ±na alÄ±ndÄ±. Her tÃ¼rlÃ¼ kepazeliÄŸi sergiliyorlar. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸlarÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±yla bize saldÄ±rÄ±rken bize karÅŸÄ± olanlar adÄ±na oy istiyorlar. TÃ¼m tuÅŸlara basÄ±yorlar. Herkese baskÄ± kuruyorlar. Sorsan bunlardan demokratÄ± yok. Sorsan baharÄ± barÄ±ÅŸÄ± getirecekler. Bu Ã¼lkede kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼niversite kapÄ±larÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼lerinden dolayÄ± Ã§ektiÄŸi Ã§ileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksÄ±n. Sen bunlardan bir tanesisin. AYM'ye varacak kadar sizler neler yapmadÄ±nÄ±z. Ben kÄ±zÄ±mÄ± Ä°stanbul'dan alÄ±p baÅŸka ÅŸehre gÃ¶ndermek zorunda kaldÄ±m. Bu Ã§ileleri Ã§ektik.

Siz kimi aldatÄ±yorsunuz. Malum odalarda iÃ§eri aldÄ±klarÄ±nÄ±z senin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±n deÄŸil miydi? Lafa gelince ahlak dersi vermek, gerÃ§ekte insanlarÄ± linÃ§ etmek var. Ä°kna odalarÄ±nÄ± unutmuyoruz Bay bay Kemal. CHP zihniyetinin nasÄ±l karanlÄ±k bir gelecek vaat ettiÄŸine ÅŸahit olduk. 85 milyon bu rezillikleri gÃ¶rdÃ¼. Siz genÃ§lerimizin de maskelerin gerisindeki karanlÄ±k yÃ¼zleri deÅŸifre ettiÄŸine inanÄ±yorum. Sizlerden sandÄ±klara sahip Ã§Ä±kmanÄ±zÄ± istirham ediyorum. Biz asla bunlar gibi davranmadÄ±k. Ne kadar aykÄ±rÄ± olursa olsun, hiÃ§bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi yasaklamadÄ±k. Kandil'den gelen talimata gÃ¶re hareket edenlerle birlikte olmadÄ±k. Milletimize karÅŸÄ± hep dÃ¼rÃ¼st oldu. Bizden Ã¶nce baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼, kÄ±lÄ±k kÄ±yafet yasaklarÄ± vardÄ± kaldÄ±rdÄ±k. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za nefes aldÄ±rmÄ±yordu baÅŸlarÄ±nÄ± ezdik. Åžu anda GÃ¼neydoÄŸu'da DoÄŸu'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabiliyorsa bizim sayemizde. YabancÄ± Ã¼lkeler bize ayar veriyordu, dur dedik. Her alanda Ã¼lkemizi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir konuma getirdik. 3600 dolardan kiÅŸi baÅŸÄ± milli geliri 10 bin 600 dolara yÃ¼kselttik.