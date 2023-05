Son dakika... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Putin'e saldÄ±rÄ±rsan eyvallah etmem

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Siz kıymetli genç kardeşlerimle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Bizim için dua eden, en az bizim kadar Türkiye aşığı gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum.

Burası belediye başkanlığım döneminde yapıldı. Bunun üstünde İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. burayı yıkıp daha mükemmelliğini yapacağız dedim. O zaman sözde sanatçılar başladılar nutuk atmaya. Sadece o değil, en büyük kongre merkezini yapacağız dedim. 40 metre yerin altına girdik. Fakat bu salonun olduğu yer 20 metre derinliğinde burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Buralar yapıldıktan sonra teşekkür ederiz diyemediler. Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeler şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bu ülke için çivili bir ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan birçok görüntülerler para kazanmaktan başka özellikleri yok. Şimdi pazara gidiyoruz onlar ise yalan dolanla yine hakarete devam ediyorlar. Onlar hakaret etsinler ama biz şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.

Gençler 2 yıl önce sizlerin temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştık. Her birinize şu heyecanınız için teşekkür ediyorum. Bizi daha fazla koşturmaya sevk eden işte bu güçtür.

"SİZLER BİZİM YANIMIZDA DURDUKÇA KİMSE BİZİM BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"

Bize, gerektiğinde 7 düvele meydan okutan cesaret işte budur. Sizler bizim yanımızda durdukça kimse bizim bileğimizi bükemez. Çalışmaların ve projelerin gençlerimizin önünde ufuklar açacağına inanıyorum. Bu sene ödüle layık görülen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vereceğiz. Gümbür gümbür gelen gençliği TEKNOFEST'in yedincisinde gördük. Ülkesini ve milletini seven 2.5 milyonu aşkın genç akın etti.

"YOK ALMAM DEDİ"

Gençler, henüz başbakan olmadım seçimleri kazanmışız Avrupa'yı dolaşıyorum. Oğul Bush'u ziyaret ettim. Dedim ki bize İHA SİHA verecektiniz ne olacak. Hemen verin dedi. İHA verdiler ama 2 günlüğüne geldi. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar, adımını attı işte bugünkü İHA SİHA'ların kuruluşunu başlattı. Bazı sahtekarların iddia ettiği gibi arsa asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi, dava arkadaşımdı. Sonra kendisine söyledim, biz bu tür yatırım yapanlar devlet olarak destek veriyoruz, gel sen de imkanlardan istifade et. Yok almam dedi. İlk adım olarak İHA'ların kuruluşunu yaptı. Beyin olarak farklı bir beyindi. Beraber yok yürüdük. Evlatları, hanımıyla birlikte adımı attı İHA yaptı, SİHA adımı attı. Bu arada Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Bunlar cins beyinlerdi. İş yürürken İHA SİHA yetmedi Akıncı geldi.

Yurtdışı siparişler de gelmeye başladı. Devlet bankalarından kredi asla almadı. Akıncı yapıldı arkadan Kızılelma oldu. Bunlar insansız savaş uçaklarıydı. Hele Kızılelma, şu anda testler yapıldı ama asıl noktası henüz olmadı. O olduğu anda F16 taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Çekim yaptılar, gösterime sokacaklar. Yayınlanmış. Bu seneki TEKNOFEST'te 2.5 milyon genç akın etti.

Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor. Akıncı'dan KIZILELMA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Erbakan hocamızın da yaptığı Devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık. Devrin otosuna saldıramıyorlar, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik başaramadılar.

"AK PARTİ'NİN İÇİNE LGBT SIZAMAZ"

Her yaştan gencimiz hayal ettikleri zaman neleri başarabileceklerini görmüş oldular. Dünyaya bakış açılarının kökten değiştiğini görüyoruz. Başkalarına özenmek yerine çalışırsam ben de yapabilirim diyen her gencimiz... Sosyal medya dehlizinden kurtardığımız her gencimiz aydınlık geleceğimizdir. Sizler de faaliyetlerinizle gençlerimizin kökleriyle bağını korumaya destek oluyorsunuz. Her birinize emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Atatürk Havalimanı'nı peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden rahatsızlık duyanlardır. LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir. CHP LGBT'cidir. İYİ Parti LGBT'cidir. HDP LGBT'cidir. Onlarla yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye Cumhur İttifakı'na sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Seçimden sonra hedefimiz değişikliği yapmaktır.

"SEN, PUTİN'E SALDIRINCA BEN BUNA EYVALLAH ETMEM"

Bunlar demokrasinin milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar Batı'nın içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Sivil toplum kuruluşlarımızın tehditle korkutulmasına müsaade etmedik. Hak bildiğimiz yoldan sapmadan gençlerimiz için doğrusunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki dönem de durmak yok yola devam diyerek aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs'ta tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini yurtdışında gelen açıklamalar ile dergi kapaklarındaki mesajlar ile çok net bir şekilde görüyorsunuz. Erdoğansız Türkiye diyorlar. Erdoğan size ne yaptı? Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Bay Bay Kemal Sayın Putin'e Rusya'ya saldırıyor. Biden, Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Sen acizsin, zavallısın. Biden, böyle söylediği zaman ben niye böyle söyledi demedim. Sen, Putin'e saldırınca ben buna eyvallah etmem. Rusya'yla olan münasebetlerimiz Amerika'yla olandan geri değil. Dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Bay bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın.

Yanındakilerden bir tanesi. Davos'tayız. IMF başkanıyla görüşüyoruz. Dedim ki Türkiye'den alacağınız var, paranızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Paranı al ama Türkiye'nin başbakanı benim siyasetine karışamazsın. O zaman başbakanım baktım Bebecan kızardı bozardı. Niye anladım. 2013'e kadar IMF ile bu süreç devam etti. 23,5 milyarın tamamını ödedik IMF ile ilişkileri bitirdik. Onlar otellerin lobilerinde sözcüsü CHP'nin sözde MB başkanlığını yapan zat ikisi birlikte görüşmeler yaptılar. Bize de yardım alın diye tavsiyede bulunuyorlar. 10 yıldır bizim IMF ile ilişkimiz yok.

"SORSAN BUNLARDAN DEMOKRATI YOK"

115 milyar dolar civarında. Başbakanlığımda Merkez Bankası döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Yine olacak. Bundan sonra ispatlayacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar gelecekmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracakmış. Şimdi Batı medyası işi gücü bıraktı, kendi seçimleriyle ilgilenmediği kadar bizim seçimlerle ilgilenmeye başladı. İş öyle çığırından çıktı ki basın ilke etik hepsi ayak altına alındı. Her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla bize saldırırken bize karşı olanlar adına oy istiyorlar. Tüm tuşlara basıyorlar. Herkese baskı kuruyorlar. Sorsan bunlardan demokratı yok. Sorsan baharı barışı getirecekler. Bu ülkede kızlarımızın üniversite kapılarında başörtülerinden dolayı çektiği çileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksın. Sen bunlardan bir tanesisin. AYM'ye varacak kadar sizler neler yapmadınız. Ben kızımı İstanbul'dan alıp başka şehre göndermek zorunda kaldım. Bu çileleri çektik.

Siz kimi aldatıyorsunuz. Malum odalarda içeri aldıklarınız senin başkan yardımcın değil miydi? Lafa gelince ahlak dersi vermek, gerçekte insanları linç etmek var. İkna odalarını unutmuyoruz Bay bay Kemal. CHP zihniyetinin nasıl karanlık bir gelecek vaat ettiğine şahit olduk. 85 milyon bu rezillikleri gördü. Siz gençlerimizin de maskelerin gerisindeki karanlık yüzleri deşifre ettiğine inanıyorum. Sizlerden sandıklara sahip çıkmanızı istirham ediyorum. Biz asla bunlar gibi davranmadık. Ne kadar aykırı olursa olsun, hiçbir düşünceyi yasaklamadık. Kandil'den gelen talimata göre hareket edenlerle birlikte olmadık. Milletimize karşı hep dürüst oldu. Bizden önce başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı kaldırdık. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu başlarını ezdik. Şu anda Güneydoğu'da Doğu'da vatandaşlarımız özgürce yaşayabiliyorsa bizim sayemizde. Yabancı ülkeler bize ayar veriyordu, dur dedik. Her alanda ülkemizi daha güçlü bir konuma getirdik. 3600 dolardan kişi başı milli geliri 10 bin 600 dolara yükselttik.