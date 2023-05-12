Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarına kumpas kurdular

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri hürmetle selamlıyorum. İçeri girerken sordum, alandaki katılım 40 bin dediler. Ama yetmez, sandıklardan başka rakam bekliyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz mitinge katılarak bize ayrı güç verdiniz.

Kılıçdaroğlu bu güne kadar hangi sözü verip de tuttu. Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için pazar günü çok önemli. Onlara haddini bildirmek için pazar günü çok önemli. İstanbul seçimlerdeki tercihini şimdiden belli etmiştir. İstanbul birlik beraberlik demiştir, koltuğuna kaset ile oturanlara geçit vermemiştir.

Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar alacakmış. Bay bay kemal sen avucunu yalarsın. Tefeci tefeciye para vermez. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla tefecilerden para alacakmış.

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BURADA YAPILAN BAZI KALLEŞLİKLER VAR

İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar günü de süreceğine inanıyorum. 4 yıl önce her şey güzel olacak dediler, İstanbul'un başına çöreklendiler. İstanbul'a ne kazandırdılar. Yaptıkları bir şey yok. Teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem efendi görevini çok iyi yaptı şimdi Van'a gönderiyorlar, oralarda teröristlerin işaretini yapıyorlar karı koca. Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi kurdular ki kendi içlerindeki farklılığa bile tahammül edemiyor. Bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz. Tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı, sonra ne oldu, gel dediler. Muharrem Bey de elinin tersiyle itti. Burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Sulu şaka yapar gibi masaya çağırıyorlar. Kendisi ile ilgili kaset ve başka iddia gündeme gelmedi, ne zaman ki aday olup kendisine rakip oldu başına gelmeyen kalmadı. İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor. Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu Muharrem beye oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz. Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar. Desteği Kandil'den alıyor bunlar. Bay bay Kemal kader ortağı olarak terör örgütlerini seçmiş. Bunların yerli milli hassasiyetleri olmadığını biliyordu ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sürekli değiştiğini söyleyen ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış.

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Kendi ortakları bir hanımefendiyi 3 günde canından bezdirenlerin arkadaşlarını adaylıktan çektirmelerine neden şaşırıyoruz ki. Ülkelerinin değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözünü verenlerin neyine şaşırıyoruz ki. Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun.

CHP'NİN PANKARTINA TEPKİ

14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bunların kendilerine verilen görev uğruna gözden çıkaramayacağı yok. Gelirken bir pankart gördüm; İstanbul hakkını alacak diyor. Bu CHP'nin pankartı. Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı? Bir sel olduğunda ya Bodrum'da ya kayaktasınız. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da bay bay demek lazım. Önce pazar günkü görevimizi yapalım sonra 2024'e hazırlanalım.

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Biz İstanbul'da göreve geldiğimizde çöp çukur susuzluk vardı. Haliç'te suyu temizledik. Şimdi ise zaman zaman Haliç bazı yerlerde koku veriyor. Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk. Orada mezbahaneler vardı. Onların kokusundan geçilmiyordu. Şimdi ise Haliç Kongre merkezi ulusal uluslararası toplantılara ev sahipliği yapıyor. CHP'yi de bazı partileri de teslim almış olabilirler. Ama benim milletim onlara bırakmaz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Gözden Kaçmasın Kerem Kınık istifa etti Haberi görüntüle

14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için seçim gününe kadar daha çok çalışmalıyız. Kafası karışık arkadaşlarınızı arayarak bize destek sözü almanızı istiyorum. Bunu yaparsak pazar günü rekor bir oyla bitirmemizin önünde bir mani kalmaz. Bunun için bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız.

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Eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Yeni adımlarla artışları yukarı taşıyoruz. Temmuzda memurlarımızın en düşük ücretini 22 bin liraya çıkarma sözü verdik. Yatırımcımızı esnafımızı vergi indirimine kadar pek çok yöntemle destekledik. Karadeniz doğalgazı ilk ay sevincini tamamen ücretsiz yaparak milletimizle paylaştık. Nükleer santralimize yakıt çubuklarını getirdik. Afetlere hazırlık kapsamında en büyük kentsel dönüşüm kampanyalarını yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem için de pek çok hazırlığımız var.

14 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı yapmak için hazır mıyız? Bay bay Kemal'in böyle projeleri olabilir mi? Hepimize çok önemli sorumluluk düşüyor. Buradan bir kez daha tekrar edelim mi? Pazar günü tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz?