Son dakika: Kerem Kınık istifa etti

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Türk Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'daki merkezinde olağanüstü toplandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışı yapmasıyla gündeme gelen Kızılay'da Genel Başkan Kerem Kınık, istifa ettiğini açıkladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oybirliği ile Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bu güne Genel Başkanlığı yürütmekte olan Dr Kerem Kınık'ın talebi ile alınan karar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzük gereği 1. Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecektir" denildi.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahmaranmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde Kızılay'ın çadır sattığının ortaya çıkması sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık büyük tepki toplamıştı.

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ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı sonra canlı yayında, Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık hakkında, "Bu konu beni ciddi manada üzmüştür. Kızılay, çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı çadır üretiminde sürekli aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir probleminin olmaması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.