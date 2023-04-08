Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İftar sofranızda bize yer ayırdığınız için siz Roman kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Dünyanın birçok yerinde ötekileştirme giderek artıyor, uçurum giderek büyüyor. Toplumumuzda roman kardeşlerimizin zaman zaman sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum. Son 20 yılda ön kabulleri değiştirme konusunda ciddi mesafe aldık. Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan yaklaşımları elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik çarpık bakış açısının değişmesi yönünde aşama da kaydettik. Romanlarla ilgili bir sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Kökeninden, renginden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolu açtık. Her alanda roman kardeşlerimiz destek.



"ROMAN KARDEŞLERİMİZİN BENDE AYRI BİR YERİ VAR"



İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Roman Koordinasyon Merkezi açtık. Romanların yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizin sesiniz olacak bir koordinasyon belirliyoruz. 8 Nisan'ı Romanlar günü olarak, bu günü kutladık. Sizin de Dünya Romanlar gününü tebrik ediyorum. KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi, mesleki olarak destekliyoruz. Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bu güne kadar 5 bin 133 konutu, Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizi onararak kendilerine takdim ettik.

Muhalefet, rantsal dönüşüm diyerek bize engel olmaya çalıştılar.

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'Her Roman'a Bir Yuva' projesiyle çalışmalarımız sürdüreceğiz. Roman vatandaşlarımızın bütün haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz çocukluğumuzdan beri biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yola beraber yürüdük. Bizi yıllarca yok saydılar, kendilerine hak gördüklerinize bize hak görmediler. Bunlara asla itimat etmedik, aba altından sopa gösteren kibir kulelerinde asla boyun eğmedik. Hamd olsun. 40 yılı aşan bir yolculuğun sonunda hayal edilen bir noktaya ulaştırdık. Bugün, geriye doğru baktığımızda, eksiklerimiz olsa da Türkiye her türlü ayrımcılığın dışlandığı bir Türkiye'dir.

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İnşallah 14 Mayıs'ta bunun yanında yeni yıldızlar da ekleyeceğiz. 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılını siz Roman kardeşlerimizle yazacağız. Kasımpaşa Kulaksız'dan bu güne kadar bu kardeşinize yoldaşlık yaptınız.