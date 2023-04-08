Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#ROMAN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. "Dünya Romanlar gününüzü tebrik ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İftar sofranızda bize yer ayırdığınız için siz Roman kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Dünyanın birçok yerinde ötekileştirme giderek artıyor, uçurum giderek büyüyor. Toplumumuzda roman kardeşlerimizin zaman zaman sıkıntılarla karşılaştığını biliyorum. Son 20 yılda ön kabulleri değiştirme konusunda ciddi mesafe aldık. Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan yaklaşımları elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik çarpık bakış açısının değişmesi yönünde aşama da kaydettik. Romanlarla ilgili bir sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Kökeninden, renginden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolu açtık. Her alanda roman kardeşlerimiz destek.

"ROMAN KARDEŞLERİMİZİN BENDE AYRI BİR YERİ VAR"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Roman Koordinasyon Merkezi açtık. Romanların yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizin sesiniz olacak bir koordinasyon belirliyoruz. 8 Nisan'ı Romanlar günü olarak, bu günü kutladık. Sizin de Dünya Romanlar gününü tebrik ediyorum. KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi, mesleki olarak destekliyoruz. Roman kardeşlerimin bende ayrı bir yeri var, kardeşliğimizin zedelenmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Bu güne kadar 5 bin 133 konutu, Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizi onararak kendilerine takdim ettik.
Muhalefet, rantsal dönüşüm diyerek bize engel olmaya çalıştılar.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulu birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyizCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyizHaberi Görüntüle

'Her Roman'a Bir Yuva' projesiyle çalışmalarımız sürdüreceğiz. Roman vatandaşlarımızın bütün haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz çocukluğumuzdan beri biriz, beraberiz, kader arkadaşıyız. Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük, bu yola beraber yürüdük. Bizi yıllarca yok saydılar, kendilerine hak gördüklerinize bize hak görmediler. Bunlara asla itimat etmedik, aba altından sopa gösteren kibir kulelerinde asla boyun eğmedik. Hamd olsun. 40 yılı aşan bir yolculuğun sonunda hayal edilen bir noktaya ulaştırdık. Bugün, geriye doğru baktığımızda, eksiklerimiz olsa da Türkiye her türlü ayrımcılığın dışlandığı bir Türkiye'dir.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYSKda kura çekimi: İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli olduYSK'da kura çekimi: İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli olduHaberi Görüntüle

İnşallah 14 Mayıs'ta bunun yanında yeni yıldızlar da ekleyeceğiz. 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılını siz Roman kardeşlerimizle yazacağız. Kasımpaşa Kulaksız'dan bu güne kadar bu kardeşinize yoldaşlık yaptınız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#ROMAN

BAKMADAN GEÇME!

Efsanenin doğuşu beyaz perdede Her şey 1984te peçeteye çizilen bir desenle başladı... Michael dünyayı değiştirdi

Efsanenin doğuşu beyaz perdede! Her şey 1984'te peçeteye çizilen bir desenle başladı... 'Michael dünyayı değiştirdi'

#Air
Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi Ölümünün 50nci yıldönümünde Hangisi gerçek Picasso tartışmaları gündemde

Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi? Ölümünün 50'nci yıldönümünde 'Hangisi gerçek Picasso?' tartışmaları gündemde

#Pablo Picasso
EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık