Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını İBB yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayaşehir'de Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metronun hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum; Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehri günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

"İBB İSTANBUL'A BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKAMADI"

Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını İBB yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabi buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı yüzde 5'ti. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Testleri de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarının tasarımını özgün anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'a sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Hastane istasyonunda tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir'de ışıklarıyla ahşap görünümü veren görüntüyle yer altında bekleyen yolculara sıcak atmosfer sunduk.

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"ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLUNU DA BİZ İNŞA ETMİŞTİK"

Kent merkeziyle hastane arasında ulaşım artık daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşmasını sağladık. Artık beklemek zorunda kalmayacaksınız. Başakşehir size bu yakışır da onun için. Kayaşehir, Mahmutbey arasını 20 dk'da Metrokent Bakırköy arasını 29 dk, Metrokent İstanbul Havalimanı arasını 24 dakika, Hastane Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

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Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle 324,5 km'ye ulaştı. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 380 km'nin üstüne çıkacak. Raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma Bakanlığı şehrimize kazandırmış olacak.

"KİMİLERİ LAF YAPAR KİMİLERİ DE İŞTE BÖYLE İŞ YAPAR"

Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. Eser ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

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"BİRİLERİ SECCADENİN ÜSTÜNE AYAKKABIYLA BASABİLİR"

Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bereketli bir Ramazan yaşıyoruz. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Eee ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. 42 bininin temelini attık. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan, su altında kalan, deprem sebebiyle evi iş yeri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk.

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"BAY BAY KEMAL TOGG'UN FABRİKASI NEREDE DİYORDU, GEMLİK'E UĞRARSAN GÖRÜRSÜN"

6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da dualarını alacağız. Buradan iddia ile söylüyorum. Türkiye'de böylesine büyük afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. TOKİ ile yaptığımız 1,2 milyon konut bunun ispatıdır. 6100 km'den alıp 28 bin km ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır. 26'dan 31 ilaveyle 57'ye yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır. Sıfırdan ülkemize kazandırdığımız 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. YSS köprüsü, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara, Marmaray, Avrasya Tüneli bunun ispatıdır. Milli gururumuz Togg'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal ne diyordu, hani bunun fabrikası... Bay Bay Kemal fabrikası Gemlik'te, uğrarsan görürsün. Bunları kime satacaksınız dedi, yapamazsınız üretemezsiniz diye önümüzü kesmeye çalıştılar. 177 bin talep oldu. Daha bir ayda. Akla ahlaka vicdana sığmayan nice iftira attıkları Togg'u hamdolsun ülkemize kazardık. Türkiye sektörün en iyileriyle mücadele edecek çapta otomobile ve markaya sahip oldu. İnşallah yakında dünyanın diğer ülkelerinde Togg'a rastlayacaksınız. İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Bir tane de Özbekistan'a gönderiyoruz. Daha sırada var... İnşallah diğerlerine de göndereceğiz. 60 yıllık hayalin eseri olan Togg'u Türkiye Yüzyılı'nın simgeleri haline getirdik. Biz devrin otomobilini yaptık.

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"KENDİ ARALARINDA KRİZ YAŞAYAN 7'Lİ KOALİSYON VAR"

Bu yatırımlar İHA, SİHA, Akıncılar... Arka arkaya savunma sanayinde bunlar geliyor mu? Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Yarın Pendik'te açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız. Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8-9 olabilir. 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Biz milletimizle buradayız. Fazla birşey kalmadı 35 gün. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Gümbür gümbür iktidara yürümeye var mıyız? Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şimdiden Kadir Geceniz, bayramınız mübarek olsun. İnşallah 14 Mayıs Türkiye ve ülke için ayrı bir bayram olsun.