Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Artık ortasına doğru yaklaştığımız pek çok müjdeyi içerisinde barındıran Kadir Gecesi'nin ve ardından gelecek Ramazan Bayramı'nın heyecanını şimdiden yaşadığımız Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyorum. Unutmayın insan hayatı bitiyor. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim şehitlerimiz ve Peygamberimize komşudur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin. Türkiye, potansiyel olarak pek çok afete açık pozisyondadır. Kendimizi afetlere hazırlamamız gerekiyor. İşte hazırladıklarımız burada. İhya ettik şehri. Sizleri görünce çok mutlu. Rabbime hamdolsun o afeti yaşadığımız ne haldeydi şimdi ne hale geldi.

Gözden Kaçmasın Bahçeli: Bu devletimizin gücüdür Haberi Görüntüle

"1 YIL İÇİNDE 319 BİN KONUTU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"



Çok önemli adımlar attık. TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon kentsel dönüşüm projesiyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlere taşıdık. Tabi bu işler hem vakit alıyor, hem de ciddi kaynak gerektiriyor. Daha önce çeşitli illerimizde yaşanan depremler, seller sınırlı bir bölgede gerçekleştiği için yaraları hızlı bir şekilde sarmıştık. Afetler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor. Öyleyse yapmamız gereken yıkımın izlerini silmek ve gelecekteki afetlere hazırlıklı olmak. Cumhur ittifakı buna hazırdır. Elazığ'da atacağımız temeller ve teslim edeceğimiz anahtarlar sürecin özeti gibi. Yapımı biten bin 164 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7 bin 452'sini Elazığ'da yapıyoruz. Bunlardan 505'inin temelini bugün atıyoruz. Böylece deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31 bin 663'ünün de temelini atmış oluyoruz. Amacımız 1 yıl içeresinde 319 bin konutu hak sahiplerini teslim ederek, deprem bölgesindeki şehirleri ayağa kaldırmaktır. Aynen burada olduğu gibi.

Haberin Devamı

6'LI MASAYA TEPKİ: TOPLANIP DAĞILANLARLA DEĞİL SÖZ VERİP YAPANLARLA BERABERİZ



Toplanıp dağılanlarla değil, söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu. Zemin artı 3 veya 4 olarak teslim edeceğimiz konutlarla yeni mahalleler yeni ilçeler tasarlıyoruz. Elazığ'da bugüne kadar 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık. Bay bay Kemal senin ömründe kaç konut var acaba söyler misin? Acaba senin belediyelerin kaç konut yaptılar? İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da ne yaptılar? Sadece laf. Biz yaptık biz. Onlar değil. Halen 1810 konut ile kamu binaların yurtların diğer hizmet binalarının yapımı devam ediyor. Yeni İlk Evim projesindeki 1831 konutu ve 17 bin 500 altyapılı arsayı da en kısa sürede teslim edeceğiz. Yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim var. Kimdir bunlar? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte her konuda bu kesimim şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimiz bir kısmını iş yapmaya bir kısmını da bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık.



"KANAL İSTANBUL'IN ÖNÜNÜ KESMEYECEKSİNİZ"



Daha önce Marmaray'da bize yaptılar. Önümüzü kesmeye çalıştılar ama dinlemedik. Vurduk geçtik. Yaparsa AK Parti yapar. Ardından Avrasya Tüneli yaptık mı? Yavuz Selim Sultan köprüsünü yaptık mı? Şimdi de kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal kesemeyeceksin. İstanbul Havalimanı'nın, şehir hastanelerinin önünü kesmek istediler. Togg otomobiliyle ilgili tartışmalarda da bunu görüyoruz. Deprem bölgesinde temelini attığımız hastaneyi hazmedemeyerek değersizleştirmeye, hatta yalanla yok sayacak kadar çukurlaşanlara milletime havale ediyorum. Şuanda Çam Sakura dünyada örnek. Murat Dilmener ve Pakize Hanım 3 ayda yapıldı. Ne zaman yapıldı? O Kovid döneminde. Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyerek bu yolda yürüdük.



"BAY BAY KEMAL TERÖRİSTLERLE KOYUN KOYUNASIN"



Salgın döneminde yurt içinde ve yurt dışında bu tür hastaneleri zaten kurduk. Bay bay Kemal sahra hastanesi diyor. Bir de baktık Adana'da çadır kurmuşlar ve hastane diye yutturmaya çalışmışlar. Millet yutar mı bunu. Biz binlerce yataklı hastaneler rekor sürede devreye aldık. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi de konutları da kamu binalarını da faaliyet geçirmek için size sözümüz var. Yeter ki kardeşliğimize sahip çıkalım. Bay bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. Beraber yürüyeceğiz diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz. Benim Gaggoşum bu teröristlerle olanlara elele olan yol vermeyecek. Çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı parti AK Parti'dir. Yüzlerce saldırıya uğradık. Onlarca arkadaşımız alçakça şehit edildi. Üstelik bu saldırıların çoğu da 6'lı koalisyonun 7'li koalisyonun düne kadar gizli artık aleni 7. ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı bir örgüt tarafından gerçekleştirildi. Hepsi aklımızda kalbimizde. Hepsinin takipçisi olacağız. Her kim bu konuda AK Parti'nin ismini ağzına alırsa karşısında topyekün milletimizi bulur. Onlar gitsinler fırıldık masalarında incik boncuk oynamaya, hayali makamlar dağıtmaya gökkuşağı renklerine büyümeye devam etsinler. Bizimle LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile dans etsinler.



"GAKKOŞ YANLIŞ YAPMAZ, GAKKOŞ'A YANLIŞ YAPILMAZ"



Biz, 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye sanayiden tarıma, spordan sosyal yatırımlara her alanda yaptığımız 79 milyar liralık yatırımla Elazığ'a şükranlarımızı gösterdik. Şehir hastanemizden bölünmüş yollarımıza, barajlardan doğalgaza, her alanda Elazığ'ı tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduk. İnşallah Elazığ 14 Mayıs'ta farkını bir kez daha ispatlayacak. Yüreği imanlı gönlü zengin kalbi vatan sevgisiyle atan Gakkoş sandıkta yanlış yapmaz, Gakkoşa'da yanlış yapılmaz. Türkiye'nin ufkunun önünü yaşadığı afetleri ve sıkıntıları bahane ederek perdelemek isteyenler, elbette boş durmayacak. Ama unutmayınız, deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can kopartabilir, ekonomik yükümüzü arttırabilir ama hiçbir şey inancımızı, azmimizi, umudumuzu elimizden alamaz. Türkiye yüz yılının inşası karlılığımıza ket vuramaz. Çünkü biz Cumhuriyetimizin ilk asrında nice taşlı, dikenli mayınlı yolları aşarak bugünlere gelmiş bir milletiz. Ülkemizin güvenliği, huzuru, demokrasi güçlü olduğu müddetçe Allah'ın izniyle ekonomisi de düzelir, deprem yaraları da sarılır, hayalleri de hayata geçer. Yeter ki, Türkiye'nin omurgası sağlam istikameti düzgün iradesi güçlü olsun.



"DEPREMİN YARALARINI BİZ SARACAĞIZ"



Bunun için 20 yıldır vesayet kişilerle, darbecilerle terör örgütleriyle ekonomik tetikçileri ile emperyalistlerin içimizdeki kuklalarıyla nasıl uğraştığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Zor şartlar altında verdiğimiz mücadeleyle ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına 20 yılda asırlık kazanımlar sağladık. Okyanusu geçen Türkiye'yi 14 Mayıs'ta bir karış suda boğma hesabı yapanlara milletimizle birlikte Elazığ'la birlikte bir kez daha diyoruz ki, başaramayacaksınız. Daha önceki felaketlerde yaptığımız gibi bu depremin yaralarını biz saracağız. Küresel krizlerin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları da biz çözeceğiz. Ülkemizden söküp attığımız ve güney sınırlarımızın ötesinde karanlık hesapların içerisinde olanlar da bilsinler ki terör örgütüyle beraber yok olmaya mahkum olacaklar. Onların da başlarını yine bize ezeceğiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreni sonrası depremzedelerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:





Haberin Devamı

Bugün 10. orucumuzu tutuk. Allah kabul etsin. Hem deprem konutlarımızın binlercesinin temelini attık hem de Ramazan sevincini afetzede kardeşlerimizle yaşadık. Soframızı şenlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İftar sofrası bir muhabbet sofrasıdır. Rabbim bu soframızın bereketini artırsın. Bu sofranın etrafında buluşan gönüller için maddiyatın, ünvanın, zengin ya da fakir olmanın hiçbir önemi yoktur. Bu sofrada Allah için oruç tutan herkese yer vardır. Özellikle asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki, hayırseverlerimiz bu ramazan her zamankinden daha cömert, vakıf ve derneklerimiz her zamankinden daha aktif, belediyelerimiz nerede muhtaç varsa elinden tutmanın derdinde. Devletimiz ilgili kurumları yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. Ramazan' gönülleri yumuşatır kalplerimizi birbirine daha yakınlaştır. Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"HİÇBİR İNSANIMIZI ÇARESİZ VE SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

6 Şubat sabahı insanlık tarihinin en tabii afetlerinden birine uyandık. Kahramanmaraş merkezli depremler, Elazığ'ın da arasında bulunduğu 11 ilde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Sizlerin şahsında Elazığlı vatandaşlarımızın hepsine geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yaparsak yapalım gidenleri getiremeyeceğimizin farkındayız. Can kayıpları dışında diğer kayıplarımızın telafi etmenin mümkün olduğunu da çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim iktidarlarımız döneminde her türlü kaybı telafi edebilecek güce ulaşmıştır. Devletimizin vatandaşın emrinde olduğunun şahidi bizzat Elazığ'dır. 2020 senesinde Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmadık. Gece gündüz çalışarak, evleri yıkılan kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. 25 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi de aynısını 11 vilayetimizin hepsi için yapıyoruz. Enkaz kaldırma süratle neticelendirirken, eş zamanlı olarak deprem konutlarımızın inşasına geçiyoruz. Şimdiye kadar 67 bin konutun inşa sürecini başlattık. Bu sayı sürekli artıyor. Hedefimiz 319 bini ilk 1 yıl içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir.



Elazığ'da 7 bin 452 afet konutu inşa edeceğiz. Bugün 5 bin 50 olmak üzere toplam 31 bin 663 konutumuzun temellerini attık. Birileri bizi daha fazla cesaretlendirmek yerine saçma sapan yalanlarla önümüzü kesmeye çalışsa da, biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz sandık ufukta görülünce vaat bohçasını açan seçim geçtikten sonra da vaatlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz sözüne sadık vaatlerinin arkasında duran bir Cumhur İttifakı'yız.

Haberin Devamı

Nasıl 2020'de sizlere verdiğimiz sözü tuttuysak aynı başarıyı burada da sergileyeceğiz. İş yapmak ülkeye hizmet etmek varken başka hevesler peşinde koşanları ise önce Allah'a sonra mahşeri vicdana havale ediyoruz. Onların lakırdılarını dinleyecek lüksümüz yok. Depremzedelerimiz bizden iş bekliyor yuva bekliyor. Cumhur İttifakı olarak bu beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız. Seçim gündemini suhuletle atlattıktan sonra deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Önümüzde sadece 43 gün kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara gidecek ve geleceğimiz adına tercihimizi ortaya koyacağız. Bugüne kadar bize çok güçlü destek veren Elazığ'ın 14 Mayıs'ta da aynı kararlı duruşu tekrarlayacağına inanıyorum.

Haberin Devamı

Sizlerden sandığa gittiğinizde terör örgütleriyle yol yürümekten yol çekinmeyenlere milletimizin acısı tazeyken koltuk kavgasına tutuşanlara söylemleriyle FETÖ'cülere ve bölücülere cesaret aşılayanlara kaostan krizden hiçbir başka vaadi olmayanlara hak ettikleri vermenizi bekliyorum.

Sizlerden ne vatandaşın derdiyle dertlenen ne de yönetime talip oldukları milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcılar 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz. Kardeşlerim Elazığ'a güveniyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum.