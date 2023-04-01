Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli: Bu devletimizin gücüdür

Güncelleme Tarihi:

#Bahçeli#Elazığ#Deprem Konutları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 18:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Buraları da ayağa kaldıracağız. Bu devletimizin gücüdür" dedi.

Haberin Devamı

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

11 ilimizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Buraları da ayağa kaldıracağız. Bu devletimizin gücüdür. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Cumhurbaşkanımızın kudretidir. İşte böyle bir dönemi yaşıyoruz. Ama bu acıları aşacağız. İstikrar ve istikbali tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir kavram olarak değerlendireceğiz. Artık yolumuz bu yönüyle aydınlanacak. Üzüntüleri bırakacağız, insanları mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız. Bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. yılını doldurdu. Çok büyük hizmetlere şahit olduk ama bu arada salgınlar, seller oldu. Hepsi aşıldı. 6 Şubat'ta büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaketi açmak için büyük gayretler ortaya konurken, Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçime gidiyor. Bugün cumhurbaşkanı adayları içinde seçmen kitlesinde yerini belirleyen bir YSK kararı alındı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurada 1. sırada yerini aldı. Bu hayra işarettir. 14 Mayıs'ta bir, bir ileri diyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahçeli#Elazığ#Deprem Konutları

BAKMADAN GEÇME!

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık?

#İçe Kapanık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası