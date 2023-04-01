Son dakika... Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Saygısızlıktır

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İşte Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Erdoğan'ın adaylığı tartışması) 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı'nın aday olması anayasal hakkıdır. Bunun önünde herhangi bir anayasal veya kanuni engel bulunmamaktadır. Bunun aksini iddia edenler iddialarını ve gerekçelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sundular. Yüksek Seçim Kurulu'da nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığının anayasal olduğunu ve adaylığına engel herhangi bir durum bulunmadığını çok açık, net bir şekilde ifade etti ve adaylığını kesinleştirdi. YSK'nın kararı anayasa ve yasalarımıza uygun doğru bir karardır. Anayasamızın 79. maddesine göre YSK'nın verdiği kararlar kesin kararlardır.

"BEYHUDE BİR ÇABADIR"

Bu kararlara karşı Anayasa Mahkemesi dahil başka bir merciye başvurulamaz. Bu başvuru yasağı bireysel başvuruyu da kapsamaktadır. Herhangi bir şekil ve suretle YSK kararları ne Anayasa Mahkemesi'ne ne de diğer yargı mercilerinden herhangi birine taşınabilir. Geçmişte bunu deniyenler olmuş ve Anayasa Mahkemesi çok net bir şekilde yetkisizlik nedeniyle bu başvuruları reddetmiştir. İşin doğrusu anayasadaki bu açık yoruma imkan vermeyen hükümlere, Anayasa Mahkememizin daha önce verdiği bu konudaki açık, net ve tartışmasız kararını bile bile reddedileceğini bile bile bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir gayrettir, beyhude bir çabadır.

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(Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi) Namaz müminin miracıdır. Namazın kılındığı seccadenin üzerine ayakkabı ile basmak dini sembollerimize çok büyük saygısızlıktır. Kemal Bey'in bu yaptığı da bizi şaşırtmadı. Daha önce de başörtüsü ile ilgili 3 metrelik kumaş demişti. Bu zihniyet CHP zihniyetinin ta kendisidir. Bu zihniyette helalleşme diye bir dönem açılmıştı ama değişen bir durum yok. Seccadeye ayakkabı bile basan bir mücahide şahit olduk. Bu tür eleştirileri yaptığımızda da siyasi istismar yapılıyor diyor. Burada istismarı yapan oruç tutmadığı halde iftara giden, Cuma vakti namaz kılmadığı halde cami cami gezenlerdir.

(İYİ Parti binasına isabet eden kurşun) İYİ Parti'nin binasına yapılan saldırı dün kınadık. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetlerimiz şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın sıcağı sıcağına Sayın Akşener ve liderler olayı biliyorlarmış gibi açıklamalar yaptı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem de partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Bunlar kabul edilebilir değil. Zanna göre hareket etmek siyasi parti başkanlarına yakışmaz. Sayın Akşener ve liderler ortaya çıkan hakikat karşısında utanmışlardır. Akşener'i ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye çağırıyorum.