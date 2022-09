Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan esir takası ve tahıl koridoruna dikkat çekti: Dünya bizleri konuşuyor

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"NEREYE GİDERSEN GİT, TÜRKİYE VAR"



Sakarya bugün bir başka, ben bugün Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum. Uzun yolculuklardan geldim, Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta BM'de hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde 3 gün arka arkaya görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık, milletimiz adına yaptık. Hepsinden de yaptığımız konuşma ve milletimizle ilgili teşekkürler aldık. Alırken yanımda da arkamda da siz vardınız. Bu milletin evladı olmaktan daha büyük bahtiyarlık olabilir mi? Bu coşkuyla yürüdük.





Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Savunma Sanayii Başkanı Demir'den CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar Haberi Görüntüle

Ülkeme sevgiler var. Afrika'da Türkiye var. Asya'da, Myanmar'da, Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var. Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Sakarya'yı bilmeyenler Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Belediye başkanı olmuştu, Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Ülkemiz bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Sakarya'yı bilmeyenler meydanın altındaki otoparkı seçim vaadi olarak söyler. 40 yıldır Sakarya'nın her karışında izimiz var. Geçtiğimiz yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.yılını geride bıraktık. Tüm şehit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez. Şüheda nedir bilmez. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak.

"SAKARYA'YA ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"



Adapazarı bölgesi, Milli Mücadele'de Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı mücadele vermiştir. Düşmanı topraklardan söküp atmıştır. Tüm kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Bugün de hasret gidermek için ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı bulan 203 toplu projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen açılışlardan anlar mısın? Anlar... İBB Başkanıyla musluk açıp kapatmaktan anlar. Buraya gelene kadar yollar tıklım tıklım doluydu. Bu güzergahta yolculuk 40 dakikaya inecek. Tüm bu kamu yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Genel toplamı 1 milyar 100 milyonu bulan belediye yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya'ya son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Sakarya'da 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz.





Haberin Devamı

Çiftçilerimize 2 milyar tutarında tarımsal destek sağladık. Aktif sigortalı sayısı 167 binden, 326 binin üzerine çıktı. Birileri gibi yarısı yalan yanlış bir kısmı iftiradan ibaret laflarla milletimizi meşgul etmiyoruz. Kendimizi komik duruma düşürmüyoruz. Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz.

6'LI MASAYA TEPKİ



Birileri ülkeyi yönetmeyi partisini idare etmekle karıştırıyor. Malum 6'lı masaları var. Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacağını konuşuyor. Ülkeyi yönetmeyi kurdukları masaya oturttukları gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Bay Kemal SSK batıran değil mi. Batırmakla kalmadı nice insanlar SSK'nda hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.

"DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR"



Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Tahıl koridorundan tahılı Karadeniz'den dünyaya dağıtan hangi ülke? Esir takasını Türkiye yaptı. Takası yapıp ülkelerine gönderdik. Ve şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri ve dünya bizleri konuşuyor. Ülkenin ve milletin her meselesiyle dertleneceksiniz. Buradan 85 milyon vatandaşın her birine sesleniyorum. Türkiye'ye 20 yılda bunca eseri bunlar kazandırabilir miydi? Sıkıntıları bunlar çözebilir miydi? Küresel krizlerin üst üste geldiği süreçten Türkiye'yi bunlar sağ salim çıkarabilir miydi? Dış politikanın tırmandığı en son yer BM'de dünyaya hitap ettik. BM karşısına Türkevi'ni diktik mi? Hamdolsun. BM binasının karşısında bizim binamız var. Çalışmalarımızı oradan yönetiyoruz. Bunların ülkenin sıkıntısının çözümüne dair vaadini duyamazsınız. Çünkü öyle bir dertleri hazırlıkları yok. Umutlarını krizin ekonomideki etkilerine iftira kampanyalarına bağlamış durumdalar.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EKONOMİ MESAJI



Bu altılı masayı gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız? Bunu meydan söylüyor. Türkiye'yi yeniden siyasetiyle ekonomisiyle her şeyiyle malum güç odaklarına bağımlı hale getirmek. Bunların rahatsızlığı Türkiye'nin özgürce kendi politikasını uyguluyor olmasındandır. Gezi Olaylarından 17-25 Aralık girişimine, çukur eylemlerinden sınırlarımızın tacizine, 15 Temmuz'dan ekonomimizi mahvetme eylemlerine.. Köprülerimizde araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomi çökmüştü. Ben helikopterden o yolları gördüm. Yollar tıklım tıklım dolu. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, kulağı olan duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Rusya-Ukrayna savaşıyla bizim ekonomimizde de dalgalanmalar yaşandı. Kendi aşımızı çıkardık. Garip gureba ülkelere de gönderdik. Gelişmiş ülkeler dahi şaşkına döndüler. Sağa sola savrulurken, biz kendimizi krizlerden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Birileri düne kadar bize altyapı yatırımını ne yapacaksınız diyordu. Şimdi 'Niye daha fazla yapmadınız?' diye sormaya başladı. İktidar hevesleri, vizyonlarıyla milletin gönlüne girmek yerine ülkenin felaketinde arayandan kimseye fayda gelmez.