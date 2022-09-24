Avrupa'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Rusya'dan kaçanlara yeşil ışık

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Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in bu haftanın başlarında açıkladığı 'kısmi seferberlik kararı' Ukrayna olduğu kadar Avrupa'da da yankılandı.

Avrupa ülkeleri Putin'in seferberlik kararını 'çaresizlik' olarak yorumlayıp, Ukrayna'nın üç bölgesindeki referandum kararlarını da tanımayacaklarını açıklasalar da Putin'in konuşmasında yaptığı 'nükleer tehdit'inciddiye alınması gerektiği konusunda herkes hemfikir.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell



AB: PUTİN'İN TEHDİTİNİ CİDDİYE ALIYORUZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehditlerini ciddiye alması gerektiğini ifade ederek savaşın "tehlikeli bir ana" ulaştığını söyledi. Borrell, "Bu kesinlikle tehlikeli bir an, çünkü Rus ordusu bir köşede sıkıştı. Putin'in nükleer silah kullanmakla tehdit eden tepkisi gerçekten çok korkunç" dedi.

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"CİDDİYE ALINMALI"

Borrell, Putin'in ülkesinin çeşitli kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve elinde olan tüm araçları kullanacağını söylemesi, bunun blöf olmadığını belirttiği konuşmasını hatırlatarak, "İnsanlar bunun bir blöf olmadığını söylediğinde onları ciddiye almalısınız" ifadelerini kullandı. Borrell, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan bir diplomatik çözüme ulaşılması gerektiğini söyleyerek, "Aksi takdirde bir savaşı bitirebiliriz, ancak barış sağlanamaz ve tekrar bir savaş daha çıkar” şeklinde konuştu.

Tıpkı Borell gibi İngiltere ve ABD de Putin'in tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmişti.

AVRUPA RUSLARA KUCAK MI AÇIYOR?

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının oturum arasında Politico'ya verdiği röportajda Avrupa'nın 'kısmi seferberlik' kararı nedeni ile kaçan Ruslara açılmasının sinyalini verdi.

Michel açıklamasında Avrupa Birliği'nin Kremlin tarafından araçsallaştırılmak istemeyenlere açık olması gerektiğini vurgulayarak "Rusya'da insanlar siyasi görüşleri ve Kremlin'in aldığı çılgın savaş kararına uymak istememeleri nedeni ile tehlikedeyse bunu dikkate almalıyız." dedi.

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KISMİ SEFERBERLİK KARARI SAVAŞIN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Konsey Başkanı, Putin'in duyurusunu yaptığı 'kısmi seferberlik' kararının savaşın dinamiğini tamamen değiştirdiğine dikkat çekerek "Çok hızlı bir şekilde işbirliği yapmamız ve koordine olmamız gerekiyor. Çünkü bu kısmi seferberlik kararı yeni bir gerçek" ifadelerini kullandı.



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel



ALMANYA :PUTİN'İN YOLUNDAN NEFRET EDEN HERKESİ BEKLİYORUZ



Almanya ilan edilen kısmi seferberlik sonrası askere gitmeyi reddeden Rus vatandaşlarına kollarını açan ilk Avrupa ülkesi oldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, askere gitmek istemeyen Rus vatandaşlarının iltica başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. Baskıyla tehdit edilen Rusların, Almanya'da uluslararası koruma alması gerektiğini söyleyen Faeser, "Putin'in rejimine karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük tehlikelere atanlar, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi. Faeser ayrıca, Almanya'nın aylardır zulüm gören ve tehdit edilen Rus rejim karşıtlarını kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

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Öte yandan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann ise, "Putin'in yolundan nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da memnuniyetle karşılanır" açıklamasında bulundu.



PUTİN KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ?

Putin yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin kendilerini Zaporijya Nükleer Santrali'ni bombalamak dahil çoğu kez nükleer saldırılarla tehdit ettiğini belirterek, "Nükleer şantajda bulundular. Rusya ile ilgili bu tür açıklamalara izin verenlere, ülkemizin de çeşitli imha yöntemlerine sahip olduğunu ve bazı bileşenlerinde NATO ülkelerininkinden daha modern olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizi, halkımızı korumak için elbette elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız. Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Batı, Rusya-Ukrayna barışını istemiyor. Zamanında SSCB'yi böldüler, şimdi sıra Rusya'ya geldi. Hedefimiz Donbass'ı özgürleştirmek. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" ifadelerini kullanmıştı.

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