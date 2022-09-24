Son dakika... Savunma Sanayii Başkanı Demir'den CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

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Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" Programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Savunma Sanayii Başkanı Demir'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin açılımı devam ediyor. Özbekistan'da beraberdik, NATO üyeliği varken ABD'den yaptırımlar devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın temaslarında bir ekip olarak oradayız ama 'Keşke gitseydik' gibi bir derdimiz yok. Türkiye'nin Afrika açılımı önemli. Güney Afrika biraz daha teknoloji açısından önde olan bir ülke olarak görülüyor. Çok çeşitli coğrafyalarda boy göstermeye önem veriyoruz ve o coğrafyalarda ilgi görüyoruz. Orada önemli işbirliği ve ticari imkanlar görüyoruz. Her fuarda hangi adım attı, bir sonraki aşamayı nasıl inşa ettik diye bir kavram var. Orada boy göstermiş olmak önemli. Hem Güney Afrika özelinde hem diğer ülkeler özelinde ilginin arttığını gördük.

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Gerçekten çok olumlu gelişmeler oldu. Gerek Güney Afrika makamları gerekse diğer ülkeler artan bir ilgi gösterdiler. Gerçekten bulunmuş olmak önemli. Fuarlarda ürünlerimizin nasıl geniş olduğu görülüyor. O ülkelerdeki şirketleri ve heyetleri ülkemize davet ediyoruz. Türkiye artık bir teknoloji üssü olmaya başlayan bir ülke haline dönüşüyor.

Denizcilik anlamında Anadolu gemimiz servise girmiş olacak. Füzelerimiz var, bunların bir kısmı seyir füzesi, bir kısmı denizde kullanılan, onların devreye girdiğini göreceğiz. Çok sayıda aslında müşteri ve potansiyel müşteri var. Gökbey'lerin teslimatını sürdüreceğiz. Çok sayıda kara aracımız olduğu için onların çeşitli versiyonlarının devreye girdiğini göreceğiz. Muhtelif menzilde ve özellikte mühimmatların, füzelerimizin ve silahlarımız devreye girdiğini göreceğiz.

Ürünlerimizin teknolojik seviyelerini giderek artırıyoruz, dünyada SİHA'larımızı herkes biliyor. Dünyada birçok ülke SİHA yapıyor ama biz belirli özelliklerde öne çıkıyoruz. İlk 10 içinde olduğumuz çok sayıda saha var. Füzeler ve roketlerde orada çok önemli seviyemiz var. Deniz platformlarında bir dizi elektrik sistem ve silahlarda da önemli ölçüde yerlileşme var. Artık dünyada sayılı ülkeler arasına girme eğilimimiz var. Milli muharip uçak devreye girdiğinde havacılık alanında da dünyada ilk 5'e gireceğiz.

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Bazı konularda alternatif ürünlere gidildi, ufak tefek gecikmelere sebep oldu ama çip krizi bizi çok etkilemedi.

F-35 PROGRAMI

Çıkarılma süreci tamamen bizim dışında alınmış bir karar ve haksız, hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Çok net şekilde art niyetli ve S-400 konusunun bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Biz oturup ağlayacak değiliz ama Türkiye'ninprogramdan çıkarılmasının maliyetinin 500-600 milyon dolar civarı olduğunu söylediler. Dönersek herkes için kârlı olur ama biz önümüze bakıyoruz. Bütün görüşmelerde F-35 ve haklarımızın çok canlı tutulmasına devam edilecek. Burada bir haklılık payımız var.

Bütün görüşmelerde bizim F-35 iddiamız, oradaki problemin masada tutulması gerekiyor. F-16 müzakeresi var diye F-35 konusunu kapatmayız.

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ABD YENİ F-16'LARI NE ZAMAN VERECEK?

Benim F-16 müzakereleriyle ilgili önce kendi uçaklarımı dört dörtlük devreye sokmam lazım. Milli muharip uçağını yakın zamanda teslim edebilmek, Hürjet'i devreye almak ve Kızılelma'nın da devreye alınmasını sağlamak. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Diğer alternatifler var, Rus uçağı dahil bütün alternatifler masaya gelir. Önceliğimiz alternatifin yerine gelmesi. Biz o boşluğu dolduramadık 'Öldük, bittik' diye bakılmaması lazım. F-16 bazında bizim elimizdeki F-16'ları modernize etmek konusunda son derece iddialıyız.

Senaryoların hepsini çalışıp bir boşluk olmayacak şekilde kolları sıvamamız gerekiyor.

EGE'DE GÜÇ DENGESİ NE DURUMDA?

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Biz bu zincirde, dünyada bazı şeyler çok hızlı gelişebiliyor, bunlara hazır olmamız gerekiyor. Her şey süt liman olsa bile yarın tüm gelişmelerin çok ters olacağına dair hareket etmemiz gerekiyor. Muhtemel senaryolarda olacak bütün gelişmeleri aklımızın bir kenarında tutup ona göre hareket etmemiz gerekiyor.

Senaryolar ve onlardaki muhtelif ürünlerin kullanılma şartları çok şeyi değiştirebilir. SİHA'lardan bahsettik, çok sayıda yapan ülke var ama Türkiye'nin ürünleri öne çıkıyor. Tabii ki tüm senaryoları bizim hesaba katmamız lazım, kendimizi sürekli yenilemek zorunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Türkiye'nin aleyhinde gibi görünen gelişmeler, bizi daha verimli hale getirebilir. Halkın toptan bir seferberlik ruhu var, o ruhu birkaç katına çıkarırız. Boşlukları dolduracak dünya kadar alternatifle geliriz. Çok daha yeni ürünler çıkacak ortaya.

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MARLİN İLK KEZ CNN TÜRK'TE

İnsansız deniz araçlarında da 4 koldan yürüyoruz. Platformu ortaya çıkardıktan sonra sistemlerle ilgili eliniz bayağı geniş ve opsiyonlara sahipsiniz. Üzerine koyduğumuz sistem elektronik harp sistemleri. Bu platformların özelliği o.Dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip SİDA'sı.

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