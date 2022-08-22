Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşularımıza sırtımızı dönemeyiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bugün 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerden gençlerimiz de bulunuyor. Misafir öğrencilerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Subay ve astsubaylarımızı yetiştiren hoca, komutan ve ailelerimize teşekkür ediyorum.Kuruluş tarihi 2016 olan jandarma sahil güvenlik akademimizden 33’ü uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 23 bin 546 evladımızı mezun ettik. Bugün mezuniyet sevinci yaşayan her öğrencimiz tıpkı selefleri gibi Türkiye’nin en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar. Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın gelecekteki komutanlarını yetiştiren bu akademide özellikle alınan eğitimi son derece önemsiyorum. Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati ehemmiyette görüyorum. Evlatlarımız, akademik, sosyal ve entelektüel yönlerini de geliştirdiler.





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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk lirası çağrısı Haberi Görüntüle

Sizlerin üstlendiğiniz sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Her yönden fiziki mekan olarak dünyada çok nadide ülkede benzeri vardır. Burası bambaşka. Komutanlar ordusu yetişecek. Ne Cudi'de, ne Gabar'da bugüne kadar terörist bırakmadıysalar bundan sonra da bırakmayacaklar. Sel felaketi mi var oradalar. Felaketzedeleri nasıl kurtardıklarını izlediniz. Onlar bizim polisimiz, jandarmamızdı. Her türlü fedakarlığı ortaya koydular.Türkiye stratejik önemi yüksek coğrafi konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi etkilemektedir. Afganistan'da devam eden iç karışıklıkların, Yemen'de çatışmaların, Suriye'de zulüm ve saldırıların, Balkanlarda alevlenen gerilimlerin, komşuların yanı sıra geniş alandaki krizlerin yansımalarını hisseden ülke Türkiye'dir. Birileri ne derse desin, ülkemizin buralara sırtını dönme lüksü yoktur. Kapıları kapatıp 'bana ne' diyemeyiz. Bize ne Kudüs'ten bize ne Irak'tan, Yemen'den, Suriye'den diyemeyiz. Hele batılılar gibi 'bana ne' hiç diyemeyiz. Biz büyük bir devletiz. Zorluklara aldanmadan gereğini yerine getirmek, vicdani görevimizdir. Bölgenin halkları birbirlerinin kardeşi, akrabalarıdır.

"BİZE YAN BAKANA DÜZ BAKMAYIZ"



10 bin km öteden ülkeme ve teröristlere tırlarla eğer mühimmat getiriyorsa, onlarla sınır ötesi operasyon yapıyorlarsa gereken cevabı sınır ötesinde veriyor rahatsız oluyorlarsa, kusura bakmasınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. İHA'ları da yapacağız, savaş uçaklarımızı da helikopterlerimizi de yapmaya devam edeceğiz.Yunanistan'a yığınak yapıyor diye eleştirmiyor, en ufak ses çıktığında 'Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor'. Hayır. Yan bakana biz düz bakmayız. Biz kimseye husumet beslemiyoruz. Amacımız yakın komşulardan başlayarak çevremizde barış kuşağı tesis etmektir. Birileri bilinçli olarak bölgemize giydirilen deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Türkiye'nin arabuluculuk rolünü Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkardık. Türkiye başarılarıyla göz doldurmaktadır. İçimizdeki birileri anlamasa da birileri Türkiye'yi takdir ediyor. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık.

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"EGE'DE ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇTİK"



Askerimiz polisimiz jandarmamız istihbaratçımız korucumuz terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda artık vatandaşlarımız terör korkusu hissetmeden aileleriyle birlikte piknik yapmanın huzurunu yaşıyor. Türkiye sadece terörle mücadele değil suç örgütleri ve düzensiz göçle mücadelesinde başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyor. Sahil güvenliğimiz çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık. Tüm odaklara karşı gereken tedbiri alıyoruz. Bu zorlu mücadelemizi artık daha etkin yürüteceğiz. Bugünden itibaren yeni bir hayata başlayacaksınız. Sizlerden devletimize hizmet ederken kadim ülkeyi asla akıllarınızdan çıkarmamanızı rica ediyorum. İnsanımıza tepeden bakanların ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bizler demokrasi dışı yöntemlerle siyasetin dizayn edildiği acı günler yaşadık. Reformlarla Türkiye'nin vesayet girdabına sürüklenmesine müsade etmiyoruz. Devletin emri dışında bir yerin tasallutuna girmeyeceğinizden şüphe duymuyorum.