Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk lirası çağrısı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda son günlerde meydana gelen trafik kazaları, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ekonomideki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



GAZİANTEP VE MARDİN'DEKİ KAZALAR



Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturmalar neticesinde, failler hakkındaki işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların yaşanmaması için her alanda gerekli tedbirleri belirleyerek hayata geçireceğiz. Bu meselenin üstesinden gelmeye kararlıyız.

"ABDÜLHAMİT HAN AKDENİZ'DEKİ HAKLARIMIZI SAVUNMA İRADEMİZİN SEMBOLÜDÜR"



Son kabineden bu yana pek çok çalışma gerçekleştirdik. YAŞ toplantısında terfileri karara bağladık. Ardından görevlendirmelerimizi yaptık. Yeni rütbe ve görevleriyle hizmetlerde bulunacak subaylarımıza başarılar diliyoruz. Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal dışında yüzlerce eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. 8 Ağustos'ta büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. Aynı gün akşam Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Abdülhamit Han sondaj gemimizi görev yerine uğurladık. Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santrale giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün Konya'daki İslami Oyunları'nın açılışını yaptık.





Haberin Devamı

10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah eylülün ilk haftası Balkan turuna çıkacağız. Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını verimli kullanmak için baraj inşasına önem veriyoruz. 605 hidroelektrik santrali ile önemli mesafeler kat ettik. Bu bakımdan ülkemizi dünyada 9.sıraya yükselttik. İstanbul Medeniyet Üniversitemizin yeni kütüphanesinin açılışını yaparken, kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Külliye içindeki Millet Kütüphanemizin prestiji bize doğru yolda gittiğimizi gösteriyor.Nevşehir'de Hacıbektaş Veli anma programında tevhidi canlarla paylaştık. Malezya Kralı'nın 16 Ağustos'taki resmi ziyaretini tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Dün akşam da ailece İstanbul'da bir arada olduk. Rusya-Ukrayna savaşı etkileriyle devam ediyor. Türkiye olarak önüne geçmek ve barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğimize herkes şahittir. Sadece Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesi insanlık için kritik gelişmedir. Ülkemizin sergilediği yaklaşımın, önümüzdeki günlerde de diğer alanlarda da tahvil edilmesi için gayretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Putin ile gelişmeleri enine boyuna görüşme imkanı bulmuştuk. Ukrayna'ya giderek benzer görüşmeyi Zelenski ile yaptık. Amacımız uzak olmayan bir tarihte Putin ile Zelenski'yi ülkemizde bir araya getirerek krizi çözecek yolu açmaktır.

"TARTIŞMALARA KULAK ASMADIK"



TOKİ ve Esenler belediyesi işbirliği ile yürütülen projeyi süratle tamamlayacağız. Kuru üzüm fiyatını da açıklayarak üreticimize müjdeyi verdik. Yarın Filistin devlet başkanını misafir edeceğiz. Perşembe günü Ahlat'tayız. Cuma günü Malazgirt'te olacağız. Sayın Bahçeli ile bu iki programı gerçekleştireceğiz. Türkiye 20 yılda hedeflerine ulaşma yolunda kritik dönemeçten geçmektedir. Karşımıza her türlü engeli çıkardılar. Milli iradenin üstünlüğünü tesis edip, terör örgütlerinin başını ezmek suretiyle mücadelemizin büyük kısmını kazandık. Son dönemde bizi zorlayan konu faiz, kur ve enflasyon denklemiyle ekonomi olduğu gerçektir. Alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018'den itibaren yeni programı hayata geçirmeye başladık. Biz ne yaptığımızı iyi bildiğimiz için tartışmalara kulak asmadan işimize baktık köklü dönüşümü hayata geçirdik.



"BUGÜNKÜ ENFLASYON İŞSİZLİK KAYNAKLI DEĞİL MALİYET ODAKLIDIR"



Mandacı iktisatçılar programı kötülemek için verilerin yarısını anlatıp diğer yarını örtmeye devam ediyor. Akıl sahibi iktisatçılar ise amacını takdir ediyor. İktisat teorileri fizik ve matematik gibi her yerde geçerli konular değildir. Bu teoriler her ülkenin şartlarına birikimine gücüne göre değişiklik gösterir. Bir ülkede başarılı modelin diğerinde başarılı olacağının garantisi yoktur. Birilerinin ne dediğine değil ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Türkiye, kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşarak üstesinden gelmeyi başarmıştır. Dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin ekonomi üzerindeki etkileridir. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Uzunca süredir enflasyonsuz iklimde yaşayan ülkelerde, bizimkiyle mukayese edildiğinde etkileri daha yıkıcı hissediliyor. 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak haksızlık olur. Bugünkü enflasyon işsizlik kaynaklı değil maliyet odaklı enflasyondur.



"ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"



Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil ihracat ve cari fazlayı artırmaktır. Bugünkü programımızı 15 yıl önce uygulayamayabilirdik. Gücümüz ve altyapımız destekleyecek nitelikte değildi. Eski Türkiye geride kaldı. Enerji, güvenlik, sosyal ekonomi politikalarımızı kendi çıkarlarımıza göre sürdürmeye devam edeceğiz. Her yatırım işte bugünler içindi. Küresel baronlara kaynak aktarmak için değil vatandaşlarımızın hayat seviyesini yükseltmek için yaptık. Toplam 3.5 trilyon dolarlık yatırımla her alanda ülkemizi bugüne hazırladık. Çevreden ulaştırmaya, tarımdan konuta kadar bu vizyonun sütunlarını yükseltmeye başladık. Türkiye'nin yeniden oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesine dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Kimsenin paranın değerinden endişe ederek, döviz ve altına yönelmesine sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı TL mevduatına dönmeye davet ediyorum.



MISIR ALIM FİYATI BELLİ OLDU



Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik. Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır.



ÖĞRENCİLERE YARDIMCI KAYNAK KİTAP ÜCRETSİZ VERİLECEK



İstihdamı uzmanlığa kadar her seviyede destekliyoruz. Ek göstergeden özlük haklarına kadar pek çok konuyu çözdük. 100 bin aşkın öğrencinin faydalandığı Ulusal Staj programımı geliştiriyoruz. Danışman bilgi sistemini devreye aldık. Mezunların iş bulabilmelerini sağlamak için kariyer merkezlerini güçlendiriyoruz. Hangi alana mercek tutarsak ülkemizi ileriye taşıyacak çalışmalar içindeyiz. Ekonomiyle ilgili tüm kurumlarımız sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere kararlılığımız ispatlanacaktır. Sabır ve destek istiyoruz. Ücretsiz ders kitaplarımızın basım dağıtımı tamamlandı. Paramızla kitap alamıyorduk. 10 bin okul projesi kapsamında okullarımızda iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Haberin Devamı

Bu yıl bir iyileştirme yaparak, ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. 1200 yeni anaokuluyla güçlendiriyoruz. 3 bine tamamlayacağız. Atama yapacağımız 20 bin öğretmenin 7 bin 500'den fazlasını okul öncesine tesis ettik.

Özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize taleplerin hepsinin karşılandığını müjde vermek istiyorum. Öğretmenler arasında ayrımcılık yaparak hakaret edenlerin ciddiye alınacak tarafı yoktur. Sağlıkçılarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Saldırıları katalog suçlar kapsamına alınarak gereken yapıldı. Malpraktis sorunu çözüldü. Bordro sistemindeki düzenlemeyi tamamladık. 85 bin yardımcı personel kadrosu açtık. Aile hekimlerimizin temel ücretlerini yeniden düzenledik. Son dönemde şikayete konu olan sorunları çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Kırsal kalkınma programının projeler alınıyor. Üretici sayısını artırmak için puan seviyesini 65'ten 30'a düşürüyoruz. Böylece 4 binin altında kalan desteklenecek proje sayısını 7 bin 714'e, yatırım tutarını da 5 buçuk milyar lirası hibe olmak üzere 10 milyar liraya yükselttik.