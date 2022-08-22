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Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lan; Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Yunus Emre KaraosmanoÄŸlu, Åžuay Alpay, Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla video telekonferans toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°LK KEZ TOPLANTIYA KATILDILAR

19 AÄŸustosâ€™ta dÃ¼zenlenen devir-teslim tÃ¶renleriyle Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralan Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devralan Orgeneral Atilla GÃ¼lan ilk kez toplantÄ±da yer aldÄ±.

Kuvvet ve Ordu KomutanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki birlik komutanlarÄ±nÄ±n devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma iliÅŸkin bilgiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da talimatlar veren Bakan Akar, YÃ¼ksek AskerÃ® Åžura'da alÄ±nan kararlarÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ve millete hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.

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TerÃ¶rle mÃ¼cadelenin aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸini belirten Bakan Akar, "Biz komÅŸularÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m Ã¼lkelerin sÄ±nÄ±rlarÄ±na, hudutlarÄ±na, egemenlik haklarÄ±na, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ±yÄ±z." dedi.

Bakan Akar, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin zorlu arazi ve hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen kararlÄ±lÄ±kla, baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

TerÃ¶rle mÃ¼cadeledeki hedefin sÄ±nÄ±rlarÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak olduÄŸuna iÅŸaret eden Bakan Akar, ÅŸunlarÄ± ekledi:

"TerÃ¶ristler neredeyse bizim hedefimiz orasÄ±. Biz asil milletimizi 40 yÄ±ldan beri baÅŸÄ±na musallat olan terÃ¶r belasÄ±ndan kurtarmakta kararlÄ±yÄ±z. 24 Temmuz 2015'ten beri yapÄ±lan operasyonlar sonucunda toplam 35 bin 786 terÃ¶rist etkisiz hÃ¢le getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de operasyonlar yoÄŸun bir ÅŸekilde devam ediyor. Bu dÃ¶nem iÃ§erisinde Irak'Ä±n ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terÃ¶rist etkisiz hÃ¢le getirildi."

Bakan Akar, bugÃ¼ne kadar PenÃ§e-Kilit Operasyonuâ€™nda 333 terÃ¶ristin etkisiz hÃ¢le getirildiÄŸini bildirdi.

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TAHIL KORÄ°DORU

TahÄ±l Koridoru anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren Bakan Hulusi Akar, ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã§izdiÄŸi Ã§erÃ§evede BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, askerÃ® heyetlerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler oldu. SonuÃ§ olarak da dÃ¶rtlÃ¼ anlaÅŸma imzalandÄ±. Bu Ã§erÃ§evede faaliyetler devam ediyor. Bu sabah itibarÄ±yla Ukrayna limanlarÄ±ndan ayrÄ±lan tahÄ±l miktarÄ± 721 bin 449 ton oldu. Bu devam ediyor. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu daha da artacak. Herhangi bir ÅŸekilde bunun durmamasÄ±, yavaÅŸlamamasÄ±, olabildiÄŸince sÃ¼ratli ve emniyetli bir ÅŸekilde adreslere ulaÅŸmasÄ± iÃ§in gayretlerimizi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. "

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Bakan Akar, hafta sonu BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Savunma Ãœniversitesi yerleÅŸkesindeki MÃ¼ÅŸterek Koordinasyon Merkezinde incelemelerde bulunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, faaliyetlerin aksamadan yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, binlerce yÄ±llÄ±k tarihimizden sÃ¼zÃ¼lÃ¼p gelen millÃ®, manevÃ®, meslekÃ® deÄŸerlerimiz Ã§erÃ§evesinde asil milletimizin sevgisi, gÃ¼veni ve duasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± ilhamla aklÄ±n ve bilimin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, anayasa Ã§erÃ§evesinde, yasalar doÄŸrultusunda, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve devamÄ±nda sÄ±ralÄ± komutan ve amirlerin emir ve komutasÄ±nda milletinin emrinde gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndadÄ±r. Bundan kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n."

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