Son dakika! Türkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar

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Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile baş başa görüştü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile birlikte iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. İmza töreninin ardından ardından ili lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da Haberin Tüm Görselleri

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir.

Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum.

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Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar dolar hacme çıkarmakta kararlıyız.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI

Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ediyorum. Bu nişana layık görülmem, bu ziyareti taçlandırmıştır. Kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 15'İNCİ LİDERLER ZİRVESİ YARIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerinin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un başkanlığında “Birlikte Geleceğe” temasıyla yarın düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek.

Zirve çerçevesinde Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında teşkilat bünyesindeki eşgüdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Erdoğan’ın Teşkilat Dönem Başkanlığı’nı Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’a devredeceği zirve marjında katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.