Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Son dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiSon dakika... Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Dünya gündemine oturdu Kendini arayan adamdan ilk açıklamaDünya gündemine oturdu! Kendini arayan adamdan ilk açıklama#Beyhan Mutlu
Aşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABDden geldiAşının yapamadığını yapacak... İyi haber ABD'den geldi!#Koronavirüs
Dünya şokta Pandeminin en büyük skandalı...Dünya şokta! Pandeminin en büyük skandalı...#Brezilya
Dev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak 15 dakikada dolacakDev teknoloji şirketi yaptı... Dünyanın en hızlısı olacak! 15 dakikada dolacak#Elektrikli Araç
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
21 kişilik orkestrası Kıbrısta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta tutuklandı: Ekibim için servetimi ortaya dökeceğim#Bülent Ersoy
Parlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şartParlamenter sistem hayaline erişmek için şu 7 adım şart#Parlamenter Sistem
Olaylı boşanma Oğul Aktunadan zehir zemberek dilekçeOlaylı boşanma! Oğul Aktuna'dan zehir zemberek dilekçe#Yıldırım Aktuna
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

#Oğuzhan Asiltürk#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrası taziye mesajı paylaştı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları...

Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

İlgili Haber:Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

Siyasilerden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları

İlgili Haber:Siyasilerden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Asiltürk#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu