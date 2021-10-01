Siyasilerden Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajları

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Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajlarını iletti. İşte o mesajlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş davasının öncülerinden, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, milli görüş hareketinin öncülerinden, kıymetli devlet ve siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bir dava adamı olan Oğuzhan Asiltürk Ağabeyimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd, makamı âli, mekanı cennet olsun.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Eski İçişleri Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

"ÇOK ZOR ZAMANLARDA SİYASET YAPTI"

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek şu ifadeleri kullandı: 50 yılı aşan Türkiye siyasetinde her zaman herkes tarafından kabul edilen değerli bir siyaset adamı, inanmış bir insandı. Çok zor zamanlarda siyaset yaptı. Milli görüş hareketinin temel direklerinden bir tanesiydi. Böyle bir insanın kaybı başlı başına değer ifade eder. Fikirlerini samimiyetle ve ısrarla savunan, her türlü zorluğa rağmen savunan bir insan. Bir sene kadar evvel görüştüğümde ne yaptığını sordum, ''Anadolu'yu dolaşıyorum, konferanslar veriyorum'' dedi. Ülke için, memleket için fikirleri vardı. Türk siyaseti açısından da üzerinde durulmaya değer, hayatından dersler çıkarılması gereken bir insan olarak biliyorum. Milli görüş hareketinin temel direklerinden birisi. Oğuzhan bey yaşadığı müddetçe bu hareketin en önde gelen isimlerinden olmuştur.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim. Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun.

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KILIÇDAROĞLU TELEFONLA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Asiltürk'ün vefatı nedeniyle Karamollaoğlu'nu telefonla aradığı belirtildi.

Oğuzhan Asiltürk’e Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun Milli Görüş camiasına da başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü yitirdik. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve Milli Görüş camiasına başsağlığı ve sabır dilerim.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.