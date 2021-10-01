Son dakika... Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, hayatını kaybetti

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Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN MESAJ: MEKANI CENNET, MAKAMI ÂLİ OLSUN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" mesajını paylaştı.

SAADET PARTİSİ SÖZCÜSÜ AYDIN: ÖRNEK ALINACAK DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberinin ardından CNN TÜRK yayınında konuştu. Aydın, "Değerli büyüğümüz hakkın rahmetine kavuştu. Cami olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. Ülkemize önemli hizmetleri oldu. Hizmetleri ile duruşu ile anılacak. Şüphesiz 50 yılı aşkın süredir hareketimizin öncülerinden oldu. Kritik zamanlarda duruşu ile yol gösterici özelliği ile örnek alındı. Ülkemizin ve hareketimizin kritik süreçlerindeki duruşu camiamızın yüksek takdirini kazandı. Duruşu, sadakati, kararlılığıyla anılacak ve örnek alınacak değerli bir büyüğümüzdü" dedi.

Aydın, "Onlarca özel yaşanmış anlarımız var. Ülkemiz ve milletimiz için her şeyi şeffaf yapma hassasiyeti, dümdüz hareket eden bir yapısı vardı. 2010 yılındaydı siyasi partilerde ortam dinlemelerinin olduğu haberler yayılmıştı. Ben de kendisine 'Genel merkeze cihaz getirip araştıralım' dedim. 'Biz bu milletin aleyhine bir şey konuşmuyoruz. Kim ne dinlerse dinlesin" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya’da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.