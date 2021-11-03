Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız iddialar hakkında suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan ’Recep Tayyip Erdoğan’, ’ölmüş’ başlıkları altında çok sayıda kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımlar ile Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinden anılan paylaşımlar ile bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ile failler hakkında soruşturma yürütülerek, kamu davası açılmasını vekil olarak saygılarımla arz ederim."

Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır."