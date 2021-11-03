Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... '19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.
- Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.
- (Karadeniz'den) Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.
- Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.
Ayrıntılar geliyor...