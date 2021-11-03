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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... '19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik'

#Recep Tayyip Erdoğan#Doğalgaz#Büyükelçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıldönümüne ilişkin konuşan Erdoğan, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu." dedi. Erdoğan ayrıca Karadeniz'deki doğalgaz keşfine atıfta bulunarak "Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

- Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.

- (Karadeniz'den) Doğalgazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.

- Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar... 19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik

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#Recep Tayyip Erdoğan#Doğalgaz#Büyükelçi

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