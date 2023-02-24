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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zelenski#Ukrayna
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, deprem felaketi ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Zelenski#Ukrayna

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