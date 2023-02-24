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Almanya'da depremzedeler için utanç veren çağrı! Tepki yağdı: İnsanlığınız nerede?

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#Almanya#Hastane#Depremzede
Almanyada depremzedeler için utanç veren çağrı Tepki yağdı: İnsanlığınız nerede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 15:05

Almanya’daki Ulm Üniversite Hastanesi’nde yapılan yazılı bir duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekti. Hastane yönetimi gelen tepkiler üzerine bunun resmi bir duyuru olmadığını belirterek özür diledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya’da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu.

TEPKİ ÇEKTİ HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi.

Söz konusu duyuruda, "Süresi dolan veya çeşitli nedenlerle çöpe gidecek olan her şeyi toplayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı ve "Hala kullanımda olan ve son kullanma tarihi geçmemiş malzemeler hariçtir" bilgisi yer aldı.

"İNSANLIĞINIZ NEREDE?"

Yapılan duyuru hem Türk hem de Alman vatandaşlarının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları sosyal medyada hastaneye 'İnsanlığınız nerede?' diye sordu.

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"RESMİ BİR YAZI DEĞİL, İÇ YAZIŞMA"

Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine hastane yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, “Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez” ifadeleri yer aldı.

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